Instagram for kids in de maak, is dit de oplossing? - Apparata

Met een Instagram for kids applicatie moeten kinderen veilig op Insta kunnen zitten. Een goede ontwikkeling of onverstandig?

Officieel zijn sociale media apps zoals bijvoorbeeld Instagram toegankelijk voor kinderen van 13 jaar en ouder. Kinderen in de leeftijd daaronder hebben niet te zoeken op het sociale platform. Toch komt het voor dat er jonge kinderen rondzwerven op de app zonder toezicht van ouders. Met mogelijk het gevolg dat ze dingen te zien krijgen die ongeschikt zijn.

Een oplossing is dat ouders goed opletten wanneer het kind toegang heeft tot een smartphone. Facebook denkt een betere oplossing te hebben: Instagram for kids. Een applicatie gericht op kinderen voor onder de 13 jaar. Content wordt gefilterd en aangepast naar de leeftijd van de kids. Hoe Instagram hier precies invulling aan gaat geven is nog niet bekend.

Adam Mosseri, eindbaas binnen Insta, zegt dat het idee op tafel ligt en dat er iets in ontwikkeling is. Van een concrete app is nog geen sprake. Alle plannen staan nog in de kinderschoenen. Het zal niet de eerste applicatie voor kinderen zijn dat Facebook heeft bedacht. Zo bestaat er ook al Messenger Kids. Dat is de Facebook app Messenger, maar dan gericht op jonge kinderen. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijk bij de ouders of het kroost wel of niet gebruik mag maken van dit soort apps. (via BuzzFeed News)