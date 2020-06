Instagram workaround: foto’s uploaden vanaf jouw PC of laptop

Met deze slimme work-around kan je Instagram-influencen vanaf jouw computer of iMac.

Het social media netwerk Instagram staat erom bekend dat je eigenlijk alleen met jouw smartphone of iPhone op het netwerk aan de slag kan. Inmiddels is dat beeld achterhaald. Vanaf april kon je via de computer of laptop al directe berichten (direct messages) naar elkaar sturen. Voor het maken van posts met foto of video was je echter nog steeds op jouw smartphone aangewezen. Voor foto’s is dit nu ook verleden tijd. Een slimme work-around biedt de oplossing en wij leggen het uit.

Instagram foto’s posten met MacBook of iMac

Als je met jouw MacBook of iMac aan de slag wilt kun je Safari openen. Voor je naar een site gaat kies je voor ‘preferences’ en vervolgens ‘advanced’. Als je dit gedaan hebt zie je onderaan de pagina een checkbox met de optie ‘Show Develop menu in the menu bar’. Klik deze optie aan en open een nieuw venster.

De site oogt hetzelfde. Daarom kies je de optie ‘develop’ in het menu aan de bovenzijde van jouw scherm. Vervolgens kies je User Agent > Safari — iOS XX — iPhone. In het voorbeeld noteren we XX, maar in werkelijkheid zie je daar het nummer van de actuele iOS-versie staan. Als je dit gedaan hebt ververs je de pagina. Wanneer je deze opnieuw bekijkt zie je onderaan de pagina een +-teken en kun jouw foto’s vanaf jouw MacBook of iMac op Instagram zetten. Vergeet niet om, als je klaar bent, in de instellingen de user agent weer op ‘default’ te zetten, anders zie je elke website in de versie voor iPhones.

Instagram foto’s posten vanaf jouw PC of laptop

Ook wanneer je een andere browser zoals Google Chrome, Microsoft Edge of Firefox gebruikt kun je Instagram foto’s toevoegen vanaf jouw PC of laptop. In het voorbeeld leggen we het uit aan de hand van Google Chrome, maar de stappen zijn vergelijkbaar voor de andere browsers.

Via jouw browser ga je naar de website van Instagram en log je in. Vervolgens kies je met jouw rechter muisknop voor ‘element controleren’. Er opent dan een tweede scherm met allerlei codetaal. Hier zie je links een ‘tablet’ icoon staan. Wanneer je daarop klinkt zie je Instagram zoals deze op jouw smartphone wordt weergegeven. Als het goed is zie je dan ook de + om berichten met foto’s toe te voegen. Wanneer dit niet direct het geval is kan je de pagina verversen.

Voor Windows 10 is de procedure iets anders. Daar open je het actiecentrum (uiterst rechts in de taakbalk) en kiest voor ‘tabletmodus’. Het uploaden van foto’s lukte mij op het moment van testen niet, maar het uploaden van video’s wel via de ÍGTV’-button.

Ook hier moet je er uiteraard op letten dat je na de bewerkingen op Instagram de tabletmodus weer uitzet.

Bonustip

Bijkomend voordeel van deze slimme work-around is dat je mooi de gelegenheid hebt om jouw foto’s te bewerken voordat je ze plaatst. Dat biedt immers nog altijd meer mogelijkheden dan de verbeterde opties op jouw mobiel.

Bron: Cnet