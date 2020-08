Instagram gaat eindelijk die bots aanpakken

Het lijkt erop dat Instagram daadkrachtig gaat optreden tegen al die bots op het platform.

Instagram is een leuke app om foto’s en video’s te koekeloeren, maar er zijn ook serieuze problemen aan de gang op het sociale netwerk. Het Amerikaanse bedrijf kampt met ontelbare bots op het platform. Tot op heden heeft Instagram nooit echt daadkrachtig opgetreden tegen die bots.

Die bots kunnen je willekeurig taggen in een post. Ook reageren ze als je een foto plaatst. Dat kan soms willekeurig zijn met een emoji of één woord, maar soms zijn het ook accounts die linken naar malware of andere troep. En dat wil je gewoon niet hebben op je profiel.

Instagram zegt in een nieuw offensief stappen te gaan ondernemen. Het Amerikaanse bedrijf wil dit doen door vaker accounts te gaan checken op identiteit. Wanneer een account het gedrag van een bot op Instagram vertoont, vraagt het bedrijf aan het account of deze zich kan identificeren. Kan dit niet, dan heeft Instagram het recht om het account te sluiten.

Het is te hopen dat deze nieuwe maatregel een effect gaat hebben op al die bots op Instagram. Want dat dit inmiddels een groot probleem is kunnen we allemaal wel eens zijn.