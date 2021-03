Instagram heeft iets nieuws: Live Rooms - Apparata

Live Rooms is de nieuwste functionaliteit van Instagram. Wij vertellen wat het is.

Instagram moet steeds weer nieuwe functies bedenken om gebruikers aan te trekken, maar ook om te behouden. Soms schrikken juist alle verschillende functies gebruikers af, maar toch heeft het platform iets nieuws geïntroduceerd.

Live Rooms

Voor een app is het van belang dat zoveel mogelijk mensen het gebruiken. Bij Instagram kon je voorheen alleen maar met twee personen live gaan. Nu niet meer, nu kan je met meerdere mensen tegelijkertijd live naar al je volgers streamen met Live Rooms. Met deze nieuwe functie kan je met vier mensen videochatten tijdens een live uitzending. In een blogpost van Instagram van vandaag staat dat het hoopt dat de functie mensen aanmoedigt om een ​​’talkshow of podcast’ te starten, een ‘jamsessie’ te hosten of samen te werken met andere videomakers. Ze proberen dus de populariteit van podcasts te introduceren op het platform. En ja, natuurlijk heeft het ook overeenkomsten met de app Clubhouse. Deze opkomende audio- app waar meer dan tien mensen tegelijkertijd kunnen spreken, lijkt er veel op. Instagram probeert op dit succes mee te liften.

Groter publiek

Doel van meer mensen live te laten gaan is het aantrekken van een groter publiek. Niet alleen aantrekkelijk voor Instagram, maar ook voor de gebruikers. De volgers van alle deelnemers krijgen de live room te zien. Iedereen die geblokkeerd wordt door de actieve deelnemers kunnen niet mee doen.

Het publiek dat meekijkt moet wel een drempel over, je bent namelijk altijd op camera. Ook als je alleen maar kijkt. En veel Instagrammers zijn juist zo panisch in het altijd er op en top uit zien. Dat kan dus niet als je in je pyjama op de bank even mee zou willen kijken in een Live Room. Instagram gokt echter op dat mensen terugvallen op hun eigen volgers die ze toch al ‘kennen’.