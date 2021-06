Instagram komt met meest vervelende functionaliteit ooit! - Apparata

Ook Instagram komt met de meest vervelende functionaliteit ooit. Waarom nou toch vragen we ons af…

Instagram begon lekker eenvoudig als platform waar je gewoon foto’s kon plaatsen. Gedurende de tijd kwamen er nieuwe functies bij en werd het platform aangepast. Soms wordt het er beter op, soms ook niet. Het platform test nu een functie waar veel mensen echt niet op zitten te wachten.

Instagram met vervelende functionaliteit

Instagram is overgekocht door Facebook. Dat is al een tijd geleden en het platform krijgt steeds meer trekjes van het moederbedrijf. En of dat nou positief is? De meningen zijn daarover verdeeld. Wat wel vast staat, is dat er geld binnenkomt bij het bedrijf als je langer zit te scrollen. Om dit te bewerkstelligen test Instagram volgens The Verge nu een functie.

Instagram tests putting suggested posts ahead of your friends’ https://t.co/QIug47f4KW pic.twitter.com/e4oYfIPxqe — The Verge (@verge) June 25, 2021

Om ervoor te zorgen dat je langer blijft hangen gaat Instagram suggesties doen in je feed. Nu is dat al gebaseerd op een algoritme, maar het wordt nog erger. Het algoritme van nu zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de posts met de meeste likes hoger in je feed komen. Of als je veel naar specifieke content kijkt, soortgelijke afbeeldingen of filmpjes bij jou eerder aan bod komen bij je zoekfunctie. Dat is nog wel een soort van acceptabel, maar nu komen ze met nog een nieuwe functionaliteit.

Voorgestelde berichten

Het platform test dit nu, maar grote kans dat het straks wordt ingevoerd. Op Facebook is het er namelijk al. Je krijgt met deze functie posts van mensen die je helemaal niet volgt. Maar het algoritme van het platform denkt dat je deze inhoud wel leuk gaat vinden. Daarom wordt het tussen je feed geplaatst. Dit doen ze onder andere op basis van je likes, interesses en kijkgedrag.

Het vervuild dus enorm je tijdlijn. Het is maar de vraag of de gebruikers van Instagram op deze Facebook- achtige feature zitten te wachten. Jij wel?