Instagram laat je niet meer posts in Stories delen - Apparata

Instagram grijpt en stopt de mogelijkheid om posts in Stories te delen. Voor nu is het nog een test.

Iedereen gebruikt Instagram op zijn eigen manier. En dan kan het ook zo zijn dat men de dienst gebruikt zoals de makers het eigenlijk niet voor ogen hadden. Dat is precies aan de hand met Stories. In plaats van iets uit je persoonlijke leven te delen, gebruiken mensen Stories ook met name om posts van zichzelf en anderen te delen (lees: promoten).

Instagram posts in Stories

Instagram is niet gecharmeerd van dat delen van posts in Stories en gaat dit mogelijk verwijderen. De dienst heeft een wereldwijde test uitgerold waardoor sommige gebruikers geen posts meer in Stories kunnen delen. Hou er echter rekening mee dat dit niet bij een test blijft. Straks is het gewoon niet meer mogelijk, reken daar maar op.

Het Amerikaanse sociale netwerk zegt op basis van feedback van de community te handelen. Dat is bijzonder, want juist op sociale media regent het nu klachten omdat Instagram het gebruik van Stories wil gaan aanpassen. Klachten of niet, in het verleden hebben we vaak genoeg gezien dat Instagram ondanks kritiek gewoon veranderingen doorvoert.

Geniet er dus nog maar even van om posts je Stories uit te lichten. Binnenkort is dat naar alle waarschijnlijkheid niet meer mogelijk.