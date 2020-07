Instagram laat je nu ook geld ophalen

Je volgers op Instagram kunnen geld naar je overmaken. Het is een nieuwe feature van het sociale platform.

Uiteindelijk willen al die sociale media netwerken maar één ding, en dat is monopoly. Zorgen dat ze zoveel mogelijk dienste aanbieden om enorm veelzijdig te zijn. Instagram is allang niet meer het platform voor alleen het plaatsen van foto’s en filmpjes. Je kunt er ook professionele video’s kijken via Instagram TV of chatten via de DM’s. Daar komt straks een nieuwe functie bij.

Je kunt Twitter of Instagram gebruiken als verlengstuk voor een sociale campagne als je geld moet ophalen. Misschien met een persoonlijke reden, maar bijvoorbeeld ook voor een goed doel. Nu moet je nog mensen doorlinken naar sites als Gofundme en Patreon. Instagram maakt deze sites ‘overbodig’ door je zelf geld te laten ophalen.

In de Verenigde Staten, Engeland en Ierland kunnen gebruikers geld ophalen via Instagram. Het werkt vooralsnog enkel in deze landen en uitsluitend via Android. Ondersteuning voor iOS volgt later. Instagram noemt de feature Personal Fundraiser. Of andere landen ook volgen met ondersteuning is niet bekend, maar dit lijkt aannemelijk. Je kunt geld ophalen voor een periode van 30 dagen. Het is mogelijk dit te verlengen, mocht het doel nog niet zijn behaald.