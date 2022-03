Instagram slokt twee andere veelgebruikte apps op

Social media app Instagram slokt twee andere apps op. Lees hier welke het zijn en wanneer je ze niet meer kan gebruiken.

Techcrunch weet te melden dat Instagram niet alleen afscheid neemt van zijn IGTV-app. Social media-adviseur Matt Navarra en verschillende Twitter-gebruikers hebben allemaal gemerkt dat de speciale Boomerang- en Hyperlapse-apps weg zijn. De apps van Instagram zijn uit de app-stores van Apple en Google verdwenen. De app Boomerang is op dit moment nog wel beschikbaar voor Android. Deze is nog te vinden via een directe link, maar zoekopdrachten werken niet meer binnen de store.

Instagram slokt twee apps op

Meta is het moederbedrijf van Instagram en in een verklaring zeggen ze dat het de software heeft teruggetrokken om “zijn inspanningen beter op de hoofdapp te concentreren”. Apptopia-gegevens suggereren dat Boomerang en Hyperlapse na 1 maart uit de app-winkels zijn gehaald. Boomerang (de enige van de twee beschikbaar op zowel Android als iOS) was volgens Apptopia nog steeds relatief populair, met gemiddeld 26.000 downloads per dag voordat het vertrok. Lay-out is nog steeds beschikbaar als je collages wilt maken.

Niet een verrassing

Het terugtrekken van de apps komt niet als een verrassing. De lanceringen van Hyperlapse in 2014 en Boomerang in 2015 boden gestabiliseerde timelapse- en looping-video’s, op een moment dat Instagram probeerde zijn app relatief slank te houden. Dit kwam vooral door de mindere prestaties van sommige telefoons in die tijd.

In 2022 is Instagram echter tevreden met een reeks functies om rivalen af ​​te weren, variërend van Snapchat-achtige verhalen tot TikTok-achtige rollen. Boomerang en Hyperlapse zijn nu slechts camera-opties. Er is tegenwoordig weinig behoefte aan stand-alone apps die draaien om enkele functies.