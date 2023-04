Instagram stopt definitief met live shopping

Het fenomeen live shopping wordt door steeds meer socialmediaplatformen gecanceld. Met live shopping worden producten geïntroduceerd en verkocht tijdens een livestream op social media. Ook Instagram is daar vanaf 16 maart 2023 definitief mee gestopt.

De toekomst van e-commerce, of toch niet?

In de afgelopen paar jaar werd live shopping razend populair in Azië, waarna de trend zich ook richting Europa en de VS bewoog. ‘De toekomst van e-commerce’ werd het genoemd. Maar Meta, het moederbedrijf achter onder andere Facebook en Instagram, merkt dat deze verwachte populariteit uitblijft. Facebook stopte maanden eerder al met deze dienst. Op beide platformen blijft het mogelijk om te livestreamen, Q&A’s te hosten en andere diensten te gebruiken die in verband stonden met live shopping. Opties voor de verkoop van producten kunnen daarentegen alleen nog maar na zulke live events geactiveerd worden.

Wat is de oorzaak van de uitblijvende populariteit?

Experts speculeren over de oorzaak van deze onverwachte trend shift. Velen wijzen de pandemie aan als oorzaak. Mensen bleven thuis en maakte massaal gebruiken van online retail. Maar nu alle coronamaatregelen los gelaten zijn, wordt alles weer (langzamerhand) normaal. De zogeheten social commerce bezette maar 5% van de totale e-commerce van de VS vorig jaar. Ook lijken de vele cultuurverschillen en verschillen in het gebruik van digitale omgevingen het gebrek aan succes in het westen te verklaren.

Producten taggen in livestreams verwijderd

Instagram stopt nu dus volledig met deze dienst. Bedrijven en creators kunnen geen producten meer taggen in hun livestreams en events en de shopping tab is van het startscherm verwijderd. Meta heeft laat weten dat Instagram zich voortaan meer gaat focussen op advertenties en ernaar streeft om alleen de producten en diensten te promoten die echt waarde hebben voor gebruikers.

Instagram en Facebook zullen gebruik blijven maken van geautomatiseerde tools als Shop Ads en Advantage+ shopping campaigns, die helpen bij het verbeteren van ad performance. Ook zullen ze Checkout blijven gebruiken, waarmee gebruikers nog steeds makkelijk via andere content op deze platformen producten kunnen kopen. Meta doet dit omdat het merendeel van de Instagram-gebruikers toch vaak nog één of meer bedrijven blijken te volgen.