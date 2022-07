Instagram zwicht toch voor de felle kritiek die de app kreeg na omstreden tijdlijn wijzigingen.

Instagram krijgt bakken met kritiek na een update die de app steeds meer op TikTok laat lijken. Foto’s en video’s vullen opeens het hele scherm en reels die actief gepusht worden nemen de plek in van de updates van je vrienden. Eerder deze week reageerde topman van Instagram Adam Mosseri online. Hij trok een grote broek aan en zei: dikke vinger wat onze gebruikers er van vinden, we houden het zo.

Niet dus. Zeg maar dag tegen je fullscreen foto’s en video’s want Adam is in een paar dagen tijd als een blad aan een boom omgedraaid. De felle kritiek wordt toch gehoord en er wordt toch naar geluisterd. Dat zegt hij in een interview met Platformer.

Kylie Jenner en Kim Kardashian

Kennelijk is de druk te groot geworden. Een ware storm aan kritiek is online losgebarsten rondom Instagram. Influencers die Insta groot hebben gemaakt en zelf groot zijn geworden door Instagram spraken zich uit. Zo ook Kylie Jenner en zus Kim Kardashian.

Instagram zwicht voor kritiek

Ja als gebruikers met 300 miljoen volgers zich er mee gaan bemoeien kun je beter eieren voor je geld kiezen. Zeker als ook uit de gebruikersdata blijkt dat Insta gebruikers gefrustreerd zijn door de wijzigingen. Daar heeft het sociale medium veel van geleerd aldus een zelf-reflexieve Adam Mosseri tegenover Platformer.

We moeten nu gaan uitzoeken hoe we verdergaan en komen terug met een nieuw idee. Ik ben tevreden over het risico dat wij hebben genomen. Het is goed om zo nu en dan eens te falen.

Zo zie je maar, protesteren heeft zin. Wellicht dat de Nederlandse boeren ook even contact op moeten nemen met de Kardashians. Misschien kunnen die ook Twitter-premier Mark Rutte wel motiveren om een paar wijzigingen terug te draaien.