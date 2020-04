Integratie iPhone, iPad en MacBook naar next level?

Hopelijk is dit idee succesvoller dan de vorige poging...





Apple is al lange tijd bezig om de mogelijkheden van het laden van haar devices te optimaliseren. De Apple AirPower had hiervoor het ideale hulpmiddel moeten worden, maar de ontwikkeling faalde. Ondanks de geruchten over een comeback krijgen veel insiders spontaan maagpijn bij dit charging-avontuur.

Toch wil Apple klaarblijkelijk ook onderscheidend worden als het over snel, draadloos en ‘reverse’ opladen gaat. In een nieuw patent heeft zij namelijk een opvallend idee vastgelegd.

Het idee is een toepassing van de zogenaamde ‘reverse wireless charging’ technologie. Met deze technologie kan je het ene apparaat gebruiken als draadloze oplader voor een ander apparaat. Nu is deze techniek niet direct nieuw te noemen, maar het idee erachter dat Apple met het patent vastlegt is wel interessant.

Men wil namelijk alle Apple-devices als draadloze oplader voor elkaar laten fungeren. Zo zou je alleen bij vertrek jouw MacBook hoeven op te laden om onderweg de batterij van jouw iPhone en/of Apple Watch even bij te laten. Andersom zou je, als je met een lege batterij voor jouw MacBook kampt en even geen oplader bij de hand hebt jouw iPhone kunnen gebruiken voor een half uurtje extra werk op de MacBook.

Uiteraard is het, zoals altijd, de vraag of dit patent de massaproductie haalt, maar de ontwikkeling is zeker interessant. Een andere vraag die in dit kader opduikt moet overigens ook nog beantwoord worden. Houdt Apple deze toepassing achter de fameuze ‘walls’ zodat deze alleen geschikt zal zijn voor het opladen van Apple-apparatuur of is het ook de bedoeling dat je de batterij van concurrerende fabrikanten en devices op kunt laden? Wij blijven het uiteraard volgen.