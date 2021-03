Intel deelt klappen uit aan Apple met oude bekende - Apparata

Het is weer ouderwets modder gooien. Dit keer is het Intel die klappen uitdeelt aan Apple. Met een oude bekende in de hoofdrol!

Techbedrijven vinden het op de één of andere manier altijd hartstikke leuk om elkaar zwart te maken. Apple zet altijd Windows in de presentaties weg als iets slechts en sinds vorig jaar is Intel de vijand. Met de nieuwe M1 chip van Apple is Intel voortaan de boeman.

Intel laat niet over zich heen lopen en komt met een tegenactie gericht aan Apple. Ze hebben humor, want er is een oude bekende ingeschakeld. Dezelfde acteur die vroeger in de I’m A Mac reclames te zien was prijst nu Intel aan. Ten koste van Apple natuurlijk. Zo komen onder andere innovaties ter sprake met producten met een Intel chip. Apple staat aan de zijlijn en wordt als saai afgedaan.

Flauw is het natuurlijk wel. De comments op YouTube op de actie van Intel zijn ook niet allemaal even positief. Uit vele reviews blijkt dat de Apple Macs met de M1 chip nu eenmaal beter presteren dan de Intel chips die ze hiervoor gebruikten. Desalniettemin is het grappig om de I’m a Mac acteur weer eens in actie te zien na al die jaren.