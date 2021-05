Intel geeft GTA V super realistische graphics [video] - Apparata

Zo mooi zag je GTA V nog nooit, Intel heeft er een trucje voor bedacht om de game er zo mooi uit te laten zien.

Ja, GTA V is cool en met de versie op de PlayStation 5 en Xbox Series X zal het grafisch nog mooier worden. Echter, modders gaan alvast verder waar ontwikkelaars ophouden. YouTube staat vol met video’s van aanpassingen van GTA V waar de game een grafische poetsbeurt heeft gehad. Intel gaat nu met GTA V nog een stapje verder.

Intel en GTA V

Intel Labs heeft aan de hand van machine learning de volgende stap kunnen zet. Dit hebben ze gedaan door fotorealisme toe te passen in de game. Je kunt het beste omschrijven alsof je zelf door de vooruit van een auto kijkt. Dat is altijd wat minder dan je de wereld met je eigen ogen ziet. Een autoruit wordt immers gauw vies. Dat gevoel heeft Intel via onderzoekers Stephan R. Richter, Hassan Abu Alhaija en Vladlen Kolten naar GTA gebracht.

Maar genoeg gepraat. Check vooral de video hieronder om bovenstaande in de praktijk te zien. Ziet er best gaaf uit toch? Helaas hebben we nog geen uitzicht op de PS5 en Xbox Series X versie van GTA V. Vermoedelijk komt de game later dit jaar, of ergens volgend jaar. Maar of het ook zo mooi als deze GTA V van Intel gaat worden? Reken daar maar niet op. (via Gizmodo)