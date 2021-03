Intel flink de klos door schimmige rechtszaak - Apparata

Chipfabrikant Intel moet diep in de buidel tasten voor inbreuk op een Nederlands patent. Het gaat mogelijk om een patenttrol-zaak.

Tijdens een recente rechtszaak heeft Intel behoorlijk slecht nieuws gekregen. De chipmaker moet volgens de Texaanse jury een absurd bedrag van $2,18 miljard betalen, omgerekend zo’n €1,8 miljard. En waar gaat het geld naartoe? Volgens Intel naar niets anders dan een ouderwetse patenttrol. Het Amerikaanse bedrijf gaat dan ook in hoger beroep.

Patent kost Intel miljarden

Volgens Bloomberg gaat het om een dispuut tussen Intel en een bedrijf genaamd VLSI Technology. Die laatste zou enkele patenten in handen hebben, maar die oorspronkelijk van het Nederlandse NXP komen, een spin-off van Phillips.

Intel zou per ongeluk gebruik hebben gemaakt van beschermde technologie bedoeld om chips ‘krachtiger en sneller’ te maken, zo beslist de jury. Het bedrijf was bereid om daar $2,2 miljoen voor te betalen, maar dat bedrag werd ietsje opgeschroefd.

Intel moet nu $1.5 miljard voor inbreuk op een patent en $675 miljoen op een ander patent betalen aan VLSI Technology. Maar dat bedrijf speelt volgens de chipmaker een smerig spelletje. VLSI Technology zou een klassieke patenttrol zijn; een bedrijf dat niets anders doet dan andere bedrijven aanklagen voor inbreuk op ‘hun patent’.

Volgens Intel heeft dat bedrijf dan ook helemaal geen eigen producten, biedt geen services aan en claimt bovendien eigenschap over een patent dat alléén door Intel-werknemers toegepast zou kunnen worden.

Tot dusver heeft de rechtszaak tegen Intel daar daarentegen geen gehoor aan gegeven. Ze gaan dan ook in hoger beroep om de absurde eis tegen te gaan. Vooralsnog is niet bewezen dat VLSI Technology inderdaad een patenttrol is. Het is niet duidelijk of dat in het hoger beroep alsnog bewezen kan worden, of dat er alleen nog over de boete onderhandeld kan worden.

