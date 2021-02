Intel maakt Apple Mac zwart met lastercampagne - Apparata

Een nieuwe lastercampagne van Intel moet de nieuwe Mac-laptops van Apple met M1-chipset zwart maken. Dat lukt niet helemaal…

Alsof de twijfelachtige benchmarks van eerder deze week nog niet genoeg waren, zet Intel hun lastercampagne tegen Apple door. De Amerikaanse chipfabrikant komt met een serie tweets over hoe slecht de nieuwste Mac-PC’s wel niet zijn. De reclames maken daarentegen des te duidelijker dat Intel zich bedreigd voelt door de Apple M1-serie processors voor Mac.

Intel valt Apple Mac M1-processor aan

In een serie reclames van Intel valt de chipmaker Apple continue aan. Apple gebruikt voortaan een in-house M1-processor voor hun Mac-computers. Dat was voorheen Intel en die laatstgenoemde is daar duidelijk behoorlijk bitter over.

De tweets hanteren leuzen zoals “als het een raket kan aandrijven en Rocket League kan spelen, is het geen Mac” en “als je door Photoshop tumbnails kunt scrollen met je daadwerkelijke duim, dan is het geen Mac”.

Only a PC can power scientists and gamers alike. #GoPC — Intel (@intel) February 10, 2021

De tweets linken naar een filmpje van een video van tech-YouTuber

Jon Rettinger. In het gesponsorde bericht toont hij allerlei features die de nieuwe Evo-laptop heeft. Hij zegt tevens dat hij een zeer grote supporter van M1 Mac-computers is, maar dat hij sommige features miste. Laat Intel die nou net kunnen leveren…

Beetje pijnlijk

Nu is Intel al lange tijd een zeer grote speler in de wereld van processoren, maar deze lastercampagne is een beetje treurig. Afgezien van het feit dat deze directe aanvallen per definitie wat pathetisch overkomen, is ook de inhoud een beetje twijfelachtig.

Zo scheppen ze op met het feit dat ze de game Rocket League kunnen draaien en Mac niet. Klopt, maar Rocket League draait ook op AMD, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch en ga zo maar door. De game draait niet op Mac omdat de ontwikkelaar daar zelf de ondersteuning voor stop zette. Prikt niet echt gaten in de kwaliteit van een M1-chipset, toch?

Ook probeert Intel Apple zwart te maken door met swipen (touch screen) te pronken, wat niet op een Mac kan. Deze feature heeft daarentegen nauwelijks met de processor te maken. Dat is een kwestie van support in het besturingssysteem inbouwen. En daarbij, het overgrote merendeel laptops ‘powered by Intel’ heeft geen touch screen. Dus het lijkt me niet dat Intel met hun gevatte slogans Apple en dienst Mac’s met M1-processor weten te vloeren.