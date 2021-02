Intel wil Apple M1 chipset fileren met twijfelachtige benchmarks - Apparata

In eigen benchmarks probeert Intel de nieuwe Apple M1 processor wanhopig onderuit te halen en kiest daarbij voor wat twijfelachtige vergelijkingen.

Apple komt sinds kort met een eigen processor voor hun PC’s ten kosten van Intel. De Apple M1 vormt nu een concurrent voor Intel en die laatste probeert dat zoveel mogelijk te ontkrachten met wat twijfelachtige benchmarks. Onder andere Tom’sHardware merkt op dat de door Intel uitgevoerde benchmarks niet helemaal eerlijk zijn.

Intel vs Apple M1 benchmarks battle

Met hun 11th Generation i7 processoren moet Intel voortaan concurreren met de M1 chipset van Apple. Sinds kort produceert die laatste een eigen processor voor alle Mac-computers. Voorheen deed Intel dat nog en het Amerikaanse bedrijf is daar duidelijk een beetje bitter over.

In een serie zelf uitgevoerde benchmarks vergelijkt Intel de M1 van Apple met hun eigen i7 van de elfde generatie. De i7 zou onder andere 30% sneller zijn en 1.7x betere performance hebben bij het exporteren van media.

Ook worden allerlei games en diens fps vergeleken. Intel wint bijna overal, maar kiest er ook voor om te benadrukken dat veel games niet op de M1 Macs draaien. Die tendens trekt Intel door in de ondersteuning van accessoires. Allerlei tech, waaronder een Samsung T7 touch en eGPU, werken wel met een PC van Intel en niet met eentje van Apple.

Tot slot kiest Intel voor een MacBook Air voor een batterij-vergelijking en concludeert dat Apple onzin praat met hun 18 uur batterijduur. Een Acer met i7 zou het net zo lang volhouden. Voor de andere tests werd nog een MacBook Pro (met grotere batterij) gebruikt…

Korreltje zout

Op zich heeft Intel hier en daar absoluut een punt. Niemand zal beweren dat gamen op een Mac beter is dan op welk ander besturingssysteem dan ook. Ook moet Apple zeker nog wat werk verrichten als het om compatibiliteit gaat.

Maar het is tevens overduidelijk dat Intel hier sjoemelt met de daadwerkelijke vergelijking. Onafhankelijke platformen zouden bijvoorbeeld nooit verschillende hardware voor verschillende tests kiezen. Intel kiest een andere Apple-laptop én andere eigen processor voor de batterij-test. Ook kiest het bedrijf steevast vergelijkingen die in het voordeel van hen zijn.

Niet dat een verrassing is; alle bedrijven zouden dit doen. Maar houd wel in de gaten dat de Intel vs Apple M1 benchmarks met een aardige portie zout genomen moeten worden. Er zit een kern van waarheid in, maar Intel voelt zich duidelijk bedreigd door Apple’s nieuwe processor. Immers zou Intel überhaupt niet voor een vergelijking met de M1 kiezen als ze zich in de eerste plaats niet bedreigd zouden voelen…