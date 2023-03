Intensieve samenwerking BAM en Fietsersbond verlengd

Inmiddels werken BAM Infra Nederland en de Fietsersbond al bijna 10 jaar intensief samen. Op de website van de Fietsersbond en BAM Infra is bekend gemaakt dat deze waardevolle samenwerking is verlengd met drie jaar. Lees in dit artikel meer over BAM, Fietsersbond en het bundelen van hun krachten.

Wat doet BAM Infra Nederland?

BAM Infra bouwt al langer dan 150 jaar mee aan de infrastructuur in ons land, met als doel: een mooier Nederland. Dit wordt gerealiseerd door onder andere asfalt en wegen, civiele werken en verkeerstechnieken te bieden. De slogan “Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid” is een van de veiligheidsregels van BAM. Daarnaast wordt er, samen met partners en opdrachtgevers, op een duurzame manier vormgegeven aan de toekomst.

Waar zet de Fietsersbond zich voor in?

De Fietsersbond maakt zich al meer dan 40 jaar sterk voor de belangen van fietsers op plekken waar het nodig is. Inmiddels heeft de bond voor de fietsers meer dan 32 duizend leden, bijna 2 duizend vrijwilligers en 160 lokale afdelingen. In de afgelopen 40 jaar wist de Fietsersbond de volgende successen te behalen:

Aanleggen van meer dan 37 duizend kilometer aan geasfalteerde en vrijliggende fietspaden;

Brommers moeten rijden op de rijbaan om veiligheid op de fietspaden te garanderen;

Introduceren van de Fietsrouteplanner met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar.

Fietsers voorop tijdens de samenwerking

Tijdens de samenwerking wordt er gekeken naar oplossingen om steden leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Aangezien Nederland beschikt over ongeveer 23,4 miljoen fietsen op 17,5 miljoen inwoners, mag de fietser niet vergeten worden. Momenteel houden de Fietsersbond en BAM zich bezig met het ontwikkelen en realiseren van de zogenoemde overstaplocaties, ook wel bekend als mobiliteitshubs. In deze hub komt de (deel)fiets, het opladen van de fiets, eten en drinken en het ophalen van een pakket samen. Een mooi initiatief waar diverse soorten mobiliteit samen zullen gaan komen.

Toename populariteit elektrische fietsen

In Nederland wordt er bijna 1,3 miljard kilometer afgelegd op de elektrische fiets. Op een e-bike stap je makkelijker en vaker. Daarnaast heeft je gehele lichaam er baat bij. Ideaal als je lange afstanden af wilt leggen, als er hevige windvlagen zijn of als je jezelf graag sneller van punt A naar B wilt verplaatsen. Door de toenemende populariteit aan e-bikes is het aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk.

