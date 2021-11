Interesse in Bitcoin neemt enorm toe

Van FOMO is nog geen sprake, maar dit jaar is er wel enorm veel meer interesse in Bitcoin.

El Salvador dat Bitcoin accepteert als officiële munteenheid. Meerdere keren een nieuwe all time high. Nee, Bitcoin heeft dit jaar niet bepaald stilgezeten. Toch is er nog geen sprake van FOMO, Fear Of Missing Out. Sterker nog, de koers daalt de afgelopen dagen. Maar als je kijkt naar 2021 valt er wel degelijk veel meer interesse in Bitcoin te bespeuren. Dat blijkt uit een onderzoek van Finbold.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 1 januari en 21 november. Daaruit kwam naar voren dat er gemiddeld 1,77 miljoen Bitcoin gerelateerde pagina’s zijn gepubliceerd online. Januari 2021 was de meest actieve maand met 4,9 miljoen publicaties. November is juist tot nu toe het minst populairst, met 0,36 miljoen publicaties.

Jaarlijks nemen het aantal posts met Bitcoin als onderwerp toe. In vergelijking met 2019 hebben we het over een toename van 92,39 procent, aldus het onderzoek. In 2019 werden er 0,92 miljoen Bitcoin gerelateerde posts online gepubliceerd.

Het zijn vooral negatieve berichten die geassocieerd worden met Bitcoin. Dit jaar zijn er veel zorgen geweest rondom het energieverbruik van de cryptocurrency. Maar ook zorgen over het gebrek aan regulatie is een belangrijk onderwerp geweest dit jaar.