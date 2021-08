Internet kan en gaat kapot!

Internet nemen we voor lief, maar het kan toch echt wel kapot gaan. En die kans zit er wel in…

Wetenschappers werken al jarenlang aan scenario’s wat betreft aankomende zonnestormen. Ze weten ook al dat elektrische netten hiervoor zeer gevoelig zijn, waardoor langdurige stroomuitval mogelijk is. De gevolgen zouden overal voelbaar zijn, van wereldwijde toeleveringsketens en transport tot internet en GPS-toegang. Tot nu toe is echter minder onderzocht welke impact een dergelijke zonne-emissie specifiek op de internetinfrastructuur zou kunnen hebben. Maar dat onderzoek is nu gedaan.

Internet kan kapot

Het nieuwe onderzoek toont aan dat zonnestormen catastrofaal kunnen zijn. Zeker voor de kabels die in de zee liggen en zorgen voor het wereldwijde internet. Verleden week was er een datacommunicatieconferentie genaamd SIGCOMM 2021. Hier presenteerde Sangeetha Abdu Jyothi van de Universiteit van Californië, Irvine “Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse”, een onderzoek naar de schade die een snel bewegende wolk van gemagnetiseerde zonnedeeltjes zou kunnen veroorzaken aan de wereldwijde internetstructuur.

Het onderzoek wijst op een extra risico bij een zonnestorm die een black-out veroorzaakt: het scenario waarin zelfs als de stroom binnen enkele uren of dagen terugkeert, massale internetstoringen aanhouden. Maar er is ook goed nieuws, de onderzoekers ontdekte dat de lokale en regionale internetinfrastructuur een laag risico op schade zou hebben, zelfs bij een enorme zonnestorm, omdat glasvezel zelf niet wordt beïnvloed door geomagnetisch geïnduceerde stromen.

Onderzeese kabels

Voor onderzeese kabels is dat een ander verhaal. Deze kabels verbinden continenten met elkaar en daarbij zijn klaarblijkelijk de risico’s veel hoger. Een zonnestorm die een aantal van deze kabels over de hele wereld heeft verstoord, kan een enorm verlies van connectiviteit veroorzaken door landen bij de bron af te sluiten, zelfs als de lokale infrastructuur intact blijft. Het zou hetzelfde zijn als het afsnijden van de stroom naar een flatgebouw vanwege een waterleidingbreuk.

“Wat me echt aan het denken zette, is dat we met de pandemie zagen hoe onvoorbereid de wereld was. Er was geen protocol om er effectief mee om te gaan en dat geldt ook voor de veerkracht van internet”, vertelde Abdu Jyothi aan WIRED voorafgaand aan haar lezing. “Onze infrastructuur is niet voorbereid op een grootschalig zonne-evenement. We hebben zeer beperkt inzicht in de omvang van de schade.”

Nou, dat is niet zo vrolijk nieuws. Zeker omdat zonnestormen voorkomen en wij kunnen die niet tegenhouden. Vroeg of laat zal er een komen, en na drie decennia van lage zonnestormactiviteit, wijzen wetenschappers erop dat de kans op een incident toeneemt.