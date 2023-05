Internet of Behaviours (IoB), eng of handig?

Bedrijven willen graag veel van ons weten. Immers, hoe meer ze van ons weten, hoe meer ze aan ons kunnen verkopen. Internet of Behaviours bedient hen op hun wenken.

Het ideaal, of nachtmerrie, van Internet Of Behaviours

Stel, je staat op en loopt de keuken binnen. De boodschappenbezorgdienst heeft het het laatste vrachtje proviand bezorgd, met een nieuw, duurder soort brie. Dat past beter bij je klantprofiel, vindt de bezorgdienst, want je hebt net promotie gemaakt.

Vervolgens, met een kop koffie op de bank, zie je op de tv een kort sportjournaal, onderbroken door advertenties voor exclusieve golfballen. Want na je promotie tot chief controller zal je vele tijd doorbrengen op de golfbaan, schat de AI van het advertentienetwerk zo in. Eenmaal in je auto ontvang je een appje, van het leasebedrijf. Of je geen interesse hebt in de nieuwe Lexus. Ze hebben speciaal voor jou een aantrekkelijke aanbieding in het luxesegment.

Science fiction? Nog wel, maar dit is waar enkele grote bedrijven naartoe willen. Internet of Behaviours is een ding en gaat steeds belangrijker worden.

Slimme apparaten die ons in de gaten houden. Sommige mensen vinden Internet of Behaviour eng. Bron: Dall-E 2 via Bing Images

Wat houdt Internet of Behaviours in?

Bij alles wat we via internet of slimme apparaten doen, laten we een digitaal spoor achter. Bij Google Maps kan je precies zien welke routes je gevolgd hebt want je draagt je persoonlijke baken, je smartphone, altijd bij je. Je bestellingen bij webwinkels, je contacten en bel- en appgedrag, welke sites je bezoekt, wie je date via apps als Tinder, hoe laat je opstaat en hoe laat je gaat slapen.

Voor een marketeer is dat allemaal zeer waardevolle informatie. Vooral als deze informatie aan een neuraal netwerk kan worden gekoppeld om zo patronen te ontdekken. Maar tot voor kort was deze informatie allemaal nogal fragmentarisch opgeslagen. Daar komt nu steeds meer verandering in. Vooral in landen waar databescherming slecht geregeld is.

Internet of Behaviours is wat er dan ontstaat. Het is de wolk aan data die je in je dagelijkse digitale bestaan opwekt, aan elkaar gekoppeld en op die manier ontstellend krachtig. Aan de ene kant is het handig. Je leven verloopt gesmeerd en op de automatische piloot. Aan de andere kant brengt dit ook een aantal gevaren met zich mee.

Het alwetende bedrijfsleven

Het eerste nadeel is dat bedrijven meer van je weten dan jezelf. De machtsbalans tussen jou als consument en grote bedrijven is definitief doorgeslagen richting dat bedrijf. Berucht is bijvoorbeeld het in Forbes beschreven geval van de woedende vader van een tienerdochter, die plotseling proefmonsters en aanbiedingen van baby-artikelen toegestuurd kreeg van de Amerikaanse keten Target. Verontwaardigd belde hij de keten. Hoe kwamen ze er bij om zijn tienerdochter het moederschap aan te praten?

Aan de hand van haar veranderde koopgedrag had de verkoopmanager van Target vastgesteld dat de kans wel eens groot kon zijn dat ze interesse zou krijgen in babyproducten, omdat dat bij andere vrouwen eerder ook het geval was. Een paar dagen later belde de boze vader weer. Deze keer om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Zijn dochter bleek zwanger.

Dit gebeurde in 2012, toen kunstmatige intelligentie veel minder ver ontwikkeld was dan nu. Nu zijn deze problemen vele malen groter geworden.

Onbewuste beïnvloeding

Een tweede nadeel is dat het zo veel gemakkelijker wordt om mensen te nudgen: hun gedrag een gewenste richting op te sturen zonder dat ze dat doorhebben.

Cambridge Analytica, een Amerikaans bedrijf dat zich hierop toelegde, slaagde er op die manier er in 2016 in om grote hoeveelheden kiezers op Donald J. Trump te laten stemmen. En andere kiezers, bijvoorbeeld zwarten uit arme buurten die anders op de tegenkandidaat Hillary Clinton zouden stemmen, te ontmoedigen om te gaan stemmen.

Door slim demografische karakteristieken van Facebookgebruikers te bespelen met gerichte advertenties, slaagde het campagneteam van Trump er zo in om de heersende onvrede onder veel Amerikanen te vertalen in een klinkende verkiezingsoverwinning.

Maar ook koopgedrag kan je zo beïnvloeden. Of, bijvoorbeeld, het veranderen van de gewoontes van mensen om ze vaker langs jouw winkelcentrum te laten rijden. Vaak is dit niet in het belang van deze mensen.

Maar misschien is er een uitweg. Een manier om er juist voor te zorgen dat onze levens beter worden.

Jezelf vrijwillig opvoeden met Internet of Behaviour

Stel, je hebt een paar slechte gewoontes waar je graag van af wilt, of je wilt juist meer goede gewoontes ontwikkelen. Dan is het technisch gezien prima mogelijk om een AI je daar een handje bij te laten helpen. Denk bijvoorbeeld aan de populaire taal-app Duolingo. Deze gebruikt gamificatietechnieken, vaak misbruikt om gamers gameverslaafd te maken, om er voor te zorgen dat je een taal onder de knie krijgt.

Je zou de AI je hele levensstijl onder de loep kunnen laten nemen en er zo voor zorgen dat je bijvoorbeeld minder eet, meer beweegt en jezelf ontwikkelt. Bijvoorbeeld, succesvoller wordt in je werk of in de liefde. Maar op dit moment zijn dat soort toepassingen er nauwelijks, omdat dat te weinig oplevert. Aan ongelukkige, koopzieke mensen is veel meer te verdienen dan aan gelukkige mensen. Dat is jammer.