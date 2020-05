Dit is het absurde nieuwe internet snelheidsrecord

Australische wetenschappers zetten nieuw internet snelheidsrecord van 44,2 terabit. En dat door een doodnormale glasvezel kabel.

Australische onderzoekers hebben vandaag een nieuw snelheidsrecord van dataoverdracht via het internet gevestigd. Het record, 44,2 terabit per seconde, is gevestigd door middel van een nieuwe techniek die de onderzoekers ‘micro-kam’ noemen. Dat in combinatie met een doodgewone glasvezelkabel zorgde voor het record.

Record internetsnelheid

Het absurde record van 44,2 terabit per seconde is ongeveer hetzelfde als 45.261 gigabit per seconde. Ik schrijf op dit moment dit artikel met een internetverbinding van 60 megabit per seconde; de onderzoekers haalde een snelheid van ruim 46,3 miljoen zo snel.

In totaal zou je met de behaalde internetsnelheid 6048 GB per seconde binnen kunnen halen. Dat zijn dus afhankelijk van de kwaliteit duizenden films in één seconde. Dat of ongeveer een halve gemiddelde update voor Call of Duty: Warzone.

Hoe kregen ze het voor elkaar?

De onderzoekers hebben zoals beschreven een zogenoemde micro-kam toegepast. In dit geval zou het om zogenoemde ‘soliton crystals’ gaan die in de glasvezel-kabel waren verwerkt. Hierdoor was de absurde dataoverdracht mogelijk.

Maar het verbazingwekkende is niet per se het snelheidsrecord op zich, zo laten ze weten tegenover de BBC. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat men de techniek toepast buiten een laboratorium. De glasvezelkabels zijn dezelfde kabels die talloze mensen wereldwijd al gebruiken. Ze maakten met andere woorden gebruik van een al bestaand netwerk.

Dit geeft ons een leuk inkijkje in de toekomst van het internet. Natuurlijk is het leuk als je straks binnen een fractie van een seconde een film kunt binnenhalen of Google Stadia fatsoenlijk kan gebruiken. Nog interessanter is het om te leren wat de mensheid straks met die absurde snelheden zou kunnen doen. Als bandbreedte voor dataoverdracht bijna grenzeloos is, dan zijn de toepassingen dat immers ook.