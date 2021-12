Internet surfen met een browser op je Apple Watch

Met een handige app kan je surfen op het internet op je Apple Watch. Wij hebben er beelden van.

De app heet ‘µBrowser’ en biedt een lichtgewicht browse-ervaring, die handig is als je geen ander apparaat bij je hebt maar snel iets wilt opzoeken. Het is niet zo dat het een vervanging kan zijn voor je browser op je smartphone. Daar is het te beperkt voor. Je kan er snel even een URL mee zoeken of gewoon zoeken op het internet. De app is beschikbaar in de App Store en kost niet meer dan 1 euro.

Internet surfen op de Apple Watch

Er is geen terugknop, dit maak het werken met de app wel lastig. De app kan ook slechts een beperkte browse-ervaring bieden voor de smartwatch. De ontwikkelaar waarschuwt dat er beperkingen zijn met Javascript en grote webpagina’s en dat logins hoogstwaarschijnlijk niet zullen werken. MacRumors heeft de app uitgetest en er een filmpje over geplaatst op YouTube.

Apple Watch heeft ook een ingebouwde browse-ervaring, maar alleen in apps zoals Berichten waar iemand je een link heeft gestuurd. Je kan op de link klikken en door een webpagina bladeren. Echter, je kan niet zoeken of een URL invoeren. Eigenlijk maakt deze app het werk van Apple af. Vermoedelijk heeft Apple dit niet gedaan, omdat zij verwachten dat weinig mensen er gebruik van maken. Het is natuurlijk een beetje priegelen om te surfen op het scherm van het horloge. Maar toch, om snel even iets te zoeken kan het wel degelijk handig zijn.