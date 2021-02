Internet van SpaceX binnenkort in Nederland - Apparata

Elon Musk’s bedrijf SpaceX maakt het binnenkort mogelijk om satellietinternet in Nederland te krijgen.

Musk timmert goed aan de weg. Bedrijven uit zijn koker zijn natuurlijk Tesla en SpaceX. Musk is ook wel in voor wat controversie en als één van de rijkste mensen op aarde heeft hij wel wat te zeggen. Tweets worden altijd ‘mainstream’ opgepakt en hebben zelfs invloed op de aandelenkoersen van bedrijven. Maar nu maakt Musk het ook voor ons mogelijk om satellietinternet te bestellen bij SpaceX.

Starlink

De dienst heet Starlink en de implementatie in Nederland zal tot eind 2021 duren. Doel is om uiteindelijk een bijna wereldwijde dekking te realiseren. Naarmate het bedrijf meer satellieten lanceert, meer grondstations gaat bouwen en netwerksoftware aanpast, zullen de datasnelheid, latentie en uptime drastisch verbeteren. Overigens, Zuid- Limburg zal wat langer moeten wachten op de volledige dekking. Onder andere Maastricht en Vaals zullen geduld moeten hebben tot ergens in 2022, totdat de dienst helemaal beschikbaar is.

Schotel nodig

Om het internet te ontvangen van SpaceX per satelliet in Nederland heb je een schotel nodig. Deze kost 499 euro. Ook dien je een abonnement af te sluiten en dit ga je 99 euro per maand kosten. Wat krijg je daarvoor terug?

Afbeelding: Starlink

Starlink beloofd in de proefperiode snelheden van 50 tot 150 Mbps. Ook moet je wel rekening houden met de satelliet. Als die langs een boom, paal, flat of schoorsteen gaat kan het internet hakkelen. Of nog erger, het kan voor korte periodes helemaal wegvallen. Hoe ‘kort’ dit is, dat zegt Starlink niet.

You might see much higher download speeds on Starlink at times. Testing system upgrades. — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2021

Hoe meer satellieten in de ruimte, hoe beter de verbinding. Op dit moment heeft Starlink al bijna duizend satellieten rond de aarde circuleren. De ambitie is dit binnen een afzienbare periode te verhogen naar tienduizenden. Het wordt dus druk in de ruimte. En dat is voer voor critici die wijzen op ruimte- en lichtvervuiling.

Interesse in het internet van SpaceX in Nederland? Schrijf je dan nu in.