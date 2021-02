Interview: Bill Gates wil liever Android dan Apple - Apparata

Bill Gates gebruikt het liefste een Android-smartphone, maar rommelt ook met Apple iPhones aan. Wat is zijn beweegreden?

In de smartphone-wereld is het altijd Apple of Android, zelden een genuanceerde tussenweg. Het is dan ook verrassend dat voormalig Microsoft-topman Bill Gates redelijk genuanceerd over de eeuwige strijd tussen de twee is. In een interview met journalist Andrew Ross Sorkin zegt hij Android te prefereren, maar ook Apple te gebruiken.

Bill Gates wil Android maar ook Apple

Het gelinkte interview gaat voornamelijk over Gates’ boek over klimaatproblemen (en oplossingen). Voordat er een inhoudelijk gesprek over How to Avoid a Climate Disaster plaatsvindt, neemt de miljardair de tijd om over zijn smartphone-voorkeuren te praten. En dat is zonder meer Android. Ironisch genoeg vindt het interview plaats via Clubhouse, een app die vooralsnog geen Android ondersteunt!

Ik gebruik een Android smartphone. Maar ik wil alles in de gaten kunnen houden, dus ik speel ook regelmatig met een iPhone, maar degene die ik altijd bij heb is een Android. Bill Gates over zijn smartphone-voorkeuren

Als de journalist doorvraagt over Gates’ redenering, is hij genuanceerd. Het is voor hem geen ‘religieus’ iets; de Apple vs Android oorlog gaat aan hem voorbij. Niet heel verrassend als hij met de inkomsten van een minuut naar verluidt een stuk of 6 high-end smartphones kan kopen. Aan de andere kant had Gates dolgraag die oorlog gewonnen, zo zei hij eerder.

Hij legt daarentegen wel uit waarom zijn voorkeur naar Android neigt.

Sommige Android-fabrikanten hebben Microsoft-software vooraf geïnstalleerd en dat maakt het makkelijker voor me. Ze zijn flexibel over hoe de software samenwerkt met het besturingssysteem. Daar raakte ik uiteindelijk aan gewend. Maar een hoop van mijn vrienden hebben een iPhone, dus van puurheid is geen spraken.

De flexibiliteit is doorgaans de conclusie van een vergelijking tussen Apple en Android en Bill Gates onderstreept dat. Apple is doorgaans niet heel toegankelijk voor derden. Daar tegenover staat dat de ervaring op een iPhone doorgaans gestroomlijnder en toegankelijker is voor de gebruiker.

Kortom, ook al lijken jij en ik in praktisch geen enkel opzicht op Gates, toch moeten we ons misschien wat meer met zijn genuanceerde visie rijmen.

