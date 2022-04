Investeerder: ‘goede tijd om in Bitcoin te stappen’

Een grote investeerder heeft aangegeven dat het nu echt de tijd is om in te stappen en Bitcoin te kopen. Lees hier waarom.

Het hoofd van Defiance ETF’s zegt dat ze “volledig optimistisch is over Bitcoin”. Ze merkte op dat het een “goed moment” is om in de cryptocurrency te stappen en legde uit waarom ze gelooft dat de prijs van Bitcoin $ 100K zal bereiken.

Goede tijd om Bitcoin te kopen

De CEO heet Sylvia Jablonski en is chief executive officer, chief investment officer en mede-oprichter van Defiance ETF’s. Defiance ETF’s is een exchange-traded funds (ETF’s) sponsor en geregistreerd beleggingsadviseur gericht op thematisch beleggen. De CEO is van mening dat de dalingen van afgelopen tijd gewoon wat ‘lawaai’ is. Op de lange termijn is ze optimistisch over de digitale munt.

De executive legde uit dat wanneer beleggers de cryptomarkt een paar dagen zien stijgen, ze zich weer opstapelen in Bitcoin, Ether en enkele van de andere cryptocurrencies. Jablonski voorspelde: “Op de korte termijn zal het een zijwaartse volatiliteit zijn, het zal een bereikgebonden prijsactie zijn, maar op de langere termijn verwacht ik nog steeds dat Bitcoin in dat kamp van $ 100.000 zal zijn voordat ik verwacht dat het naar nul gaat.”

Instappen

In de toekomst zal de munt zeker hoger komen te staan dan nu, zegt de CEO. “Dus ik denk dat we zeker een verhandelbare bodem hebben. Ik denk dat we deze korte termijn rally’s gaan houden”. Er zijn nu veel problemen in de wereld, denk aan de oorlog in Oekraïne. Maar als dat voorbij is, en ook het psychologische aspect ervan, dan zal Bitcoin veel in waarde toenemen.