Investeerders kopen in groten getale Ripple

Whales zijn grote investeerders in digitale munten en zij kopen massaal Ripple op.

Ripple (XRP) bestaat al jaren en is een populaire munt. Net zoals bij veel digitale munten is de koers volatiel gebleken. Doel van de munt is om het betalingsverkeer te veranderen. Het is een blockchain bedrijf en werkt samen met banken en andere financiële instellingen. Dit om het traditionele vertrouwde betalingsverkeer om te zetten naar de blockchain via het XRP netwerk. Ze willen het vertrouwen van het betalingsverkeer tussen banken behouden, maar het bureaucratische gedoe eromheen verwijderen. De afgelopen maanden hebben whales veel van deze munten gekocht.

Grote investeerders kopen Ripple

In de afgelopen drie maanden hebben investeerders bijna $1 miljard aan XRP tokens gekocht. En dat is aanzienlijk. Hier is het analysebedrijf Santiment achter gekomen. Zij hebben het doen en laten van XRP whales gevolgd en komen tot deze conclusie. Het bedrijf merkt op dat de whales in amper drie maanden voor bijna $1 miljard aan Ripple munten hebben gekocht. Uit het rapport blijkt ook op dat de saldi van deze whale-adressen de afgelopen twee maanden met maar liefst 76% zijn gestegen.

In deze periode hebben de investeerders gigantisch veel tokens gekocht. Namelijk 897 miljoen en de waarde van de munten wordt geschat op $712 miljoen. De aankopen zijn de een na grootste ooit in de geschiedenis van deze munt.

Reden

Het is onduidelijk waarom deze interesse er opeens is. Echter, analisten en investeerders volgen deze whales op de voet. Dit omdat zij enorme invloed hebben op de koersen, maar ook op de groei van sommige munten. Afgelopen tijd was er natuurlijk een aanzienlijke dip bij alle crypto’s. Investeerders kopen dan de dip en XRP is blijkbaar populair.