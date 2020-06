iOS 13.5.1 lost eerdere problemen op

Dus downloaden maar, update versie iOS 13.5.1. Voor je iPhone en voor je iPad.

Recent kwam Apple met iOS 13.5 op de proppen. De nieuwste versie van iOS kwam groot in het nieuws, omdat er een groep was die in no-time met een jailbreak versie wisten te komen.

Terwijl versie 13.5 nog vers ligt te smeulen, komt Apple nu alweer met 13.5.1 op de proppen. Het is niet ongebruikelijk dat een nieuwe versie van iOS kwetsbaarheden of bugs bevat. Het is dan aan de uitgever om die foutjes zo snel mogelijk op te lossen. Vandaar de snelle komst van iOS 13.5.1. Het irritante is wel dat je iOS-apparaat wéér moet updaten. En dat wil je doen, want met die oude kwetsbare versie wil je niet blijven zitten natuurlijk.

iOS 13.5.1 is beschikbaar voor de iPhone 6s en nieuwer, iPad Air 2 en nieuwer, iPad Mini 4 en nieuwer en de iPod Touch van de zevende generatie. Uiteraard fixt deze versie ook meteen het jailbreak probleem van iOS 13.5. Mocht je de jailbreak hebben draaien, dan verdwijnt deze met de officiële update van Apple. Het hebben van een jailbreak is overigens altijd op eigen risico. Het is nu eenmaal een custom versie van Apple’s firmware dat absoluut geen ondersteuning heeft vanuit de fabrikant.