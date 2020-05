iOS 13.5 is hier en dit moet je weten

Apple’s iOS heeft een nieuwe update gekregen met versie 13.5. Deze versie maakt je iPhone in elk geval corona-klaar.

Vanaf 1 juni is het in Nederland verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Vervelend als jij gebruik maakt van FaceID, want tot voor kort werkte het gezichtsherkenningssysteem van Apple niet als je gezicht bedekt is.

Daar heeft Apple wat op bedacht met iOS 13.5. De update voor iPhone en iPad heeft een slimmigheid met betrekking tot FaceID gekregen. Als FaceID ziet dat je een gezichtsmasker hebt, zal de iPhone meteen vragen of je de code van je toestel wil intoetsen. Zo voorkom je ergernissen dat de iPhone een paar keer gaat proberen je gezicht te herkennen. De update komt als geroepen voor met name Nederlanders, gezien de nieuwe maatregel voor het openbaar vervoer per 1 juni. De toestel vraagt niet alleen direct voor een code bij het ontgrendelen, maar ook als je een betaling wil doen via de App Store, Apple Books, Apple Pay of iTunes.

Natuurlijk brengt iOS 13.5 ook andere dingen met zich mee. De afgelopen periode heeft Apple samen met Google gewerkt aan ondersteuning voor Corona-apps die je locatie nodig hebben. Met iOS 13.5 is de ondersteuning ingebakken. In Nederland zijn er nog geen apps die van deze techniek gebruik maken.

Een andere vernieuwing heeft te maken met FaceTime. In een groepsgesprek is het zo dat de persoon die spreekt automatisch groter in beeld komt. Wil je dit liever niet, dan kun je dit met iOS 13.5 uitschakelen in de instellingen.