iOS 14.2.1 moet iPhone 12 mini problemen oplossen - Apparata

Een vervelend probleem met betrekking tot de iPhone 12 mini is nu door Apple gelukkig opgelost met iOS 14.2.1.

Heb je net een gloednieuwe iPhone 12 mini gekocht, werkt de telefoon net naar behoren. Het overkwam eigenaren van deze smartphone van Apple. Het ontgrendel scherm had er niet altijd zien in. Het touchscreen reageerde niet langer op input van de gebruiker. Gelukkig is iOS 14.2.1 daar om alles op te lossen.

Apple heeft de iOS update gelukkig vlot kunnen uitrollen zodat gedupeerden snel weer volop gebruik kunnen maken van hun iPhone 12 mini. Naast een fix voor het ontgrendel scherm, brengt iOS 14.2.1 een bug voor het niet langer kunnen ontvangen van MMS-berichten. Als laatste zijn geluidsproblemen aangepakt voor Made for iPhone-gekoppelde audioproducten.

Apple heeft het probleem in een week kunnen oplossen. Sinds vorige week vrijdag is de iPhone 12 mini verkrijgbaar. Al gauw doken er berichten op van klanten die problemen hadden met het scherm van de telefoon. Apple is vermoedelijk meteen aan de slag gegaan, want vandaag is er de fix in vorm van iOS 14.2.1. Achteraf is niet door het Amerikaanse techbedrijf bekendgemaakt wat nu precies het probleem was. Dat zullen we wellicht nooit te weten komen. De update kan vanaf nu op je iPhone gedownload worden.