iOS 14.2 helpt je nog makkelijker muziek herkennen - Apparata

Apple gaat Shazam beter integreren in iOS 14.2. Zo zal het nog makkelijker worden om een liedje te herkennen.

Shazam is een ontzettend handige app. Je hoort een leuk liedje, maar weet niet wie de artiest is. Even Shazam aanzetten op je smartphone en hoppa. In de meeste gevallen geeft de applicatie antwoord op je vraag. De dienst viel ook Apple op en werd door het technologiebedrijf in 2018 gekocht voor een bedrag van 400 miljoen dollar.

Nu Shazam in handen is van Apple wil het bedrijf natuurlijk Shazam zo veel mogelijk aandacht geven op iOS. Dat zien we nu terug in de beta van iOS 14.2. Apple heeft in deze versie Shazam onderdeel gemaakt van het control center. Ingeschakeld luistert Shazam op de achtergrond passief mee. Elk liedje dat voorbij komt registreert de applicatie. Zelfs muziek die je via je AirPods luistert.

Shazam verscheen voor het eerst in 2008 als app op de iPhone. Daarmee behoort de dienst tot het meubilair van beschikbare iOS apps. Door de jaren heen zijn er meerdere concurrenten verschenen. De belangrijkste concurrent is Soundhound. Met de komst van Shazam naar het control center in iOS 14.2 kun je boel wat verder personaliseren op iOS. Apple bepaalt immers wat er zoal mogelijk is met het control center.