iOS 14.2 slurpt batterij van je oude iPhone leeg - Apparata

Hey, dat klinkt bekend in de oren. Een iOS dat de batterij van een oude iPhone opsnoept, dit keer met iOS 14.2.

Een gloednieuwe iPhone is niet voor iedereen weggelegd. Wil je toch graag een smartphone van Apple, dan kun je een ouder exemplaar overwegen. Want ook die gaan nog prima mee. Maar hoe voelt het dan als je opeens merkt dat de batterij wel heel snel een lader nodig heeft. iOS 14.2 heeft een negatieve invloed op de batterij van een oude iPhone.

Het regent klachten op onder andere Reddit, het forum Apple en op sociale media, zo laat MacRumors weten. Mensen klagen dat hun oude iPhone 50 procent aan batterij verliest in een tijdsbestek van slechts een halfuur. Daarnaast klinken er geluid van iPhone-bezitters die zo 5 procent van hun iPhone zien verdwijnen na slechts enkele minuten gebruik.

Al deze klachten hebben gemeen dat de problemen voorkomen op een oudere iPhone met het recent uitgebrachte iOS 14.2. iPhones die te maken hebben met de issues zijn onder andere de iPhone 6S, iPhone 7, iPhone SE en de iPhone SE. Er klinken vergelijkbare geluiden van sommige iPad-gebruikers.

Het is aan Apple om te onderzoeken waar de problemen opeens vandaan komen. Wellicht dat het euvel met een nieuwe update, iOS 14.3, opgelost kan worden. Dat is te hopen voor de iPhone-gebruikers. Het is zeker niet de eerste keer dat een nieuwe versie van iOS opeens de batterij leeg trekt van een oude iPhone.