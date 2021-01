iOS 14.4 is hier en waarom je nu moet updaten - Apparata

Wacht niet (te lang) met het updaten van je iOS-apparaat naar versie 14.4. Het is namelijk belangrijk dat je dit doet.

Deze nieuwe iOS update voor je iPhone en iPad brengt niet alleen nieuwe features met zich mee. Apple heeft ook een belangrijk gat gedicht. Er waren enkele lekken in de beveiliging van het OS dat met deze update weer is gedicht. Het advies is dan ook om zo snel mogelijk te updaten naar iOS 14.4 om problemen te voorkomen.

iOS 14.4 downloaden

Maar 14.4 is meer dan alleen een beveiligingsupdate. Er zijn ook wat nieuwe features te melden. Zo kun je voortaan de audio regelen via Instellingen voor apparaten die via Bluetooth met je iPhone verbonden zijn. Daarmee voorkom je dat als je een koptelefoon draagt deze niet opeens op een achterlijk harde volume staat. iOS herkent het apparaat wanneer je deze eerder hebt gebruikt en kan daarmee een vooringestelde volume hanteren.

De camera app is ook aangepakt in 14.4. Je krijgt voortaan een waarschuwing te zien wanneer onderdelen van je camera zijn vervangen door niet officiële Apple-onderdelen. Daarnaast moet de standaard camera app in beter in staat zijn om QR codes te kunnen lezen. Verder brengt iOS 14.4 een aantal kleine bug fixes, wat gebruikelijk is met zo’n nieuwe update.