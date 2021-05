iOS 14.5.1 is hier en deze moet je nu downloaden! - Apparata

Amper een week nadat iOS 14.5 is uitgerold, komt Apple nu al met een update. iOS 14.5.1 is echter belangrijk en dien je direct te downloaden.

Het komt regelmatig voor en ook dit keer is het weer zover. Een fabrikant brengt een nieuwe software update uit dat weer andere issues met zich meebrengt. iOS 14.5 verscheen een week geleden. De belangrijkste toevoeging van deze update was dat Apple nog beter je privacy gaat beschermen. Laat dit nu net het onderwerp zijn van het nu te downloaden iOS 14.5.1.

iOS 14.5.1 is vandaag uitgebracht. Het is met een reden dat dit zo snel is gebeurd. Er zitten twee beveiliging fixes in de software verwerkt. Volgens Apple was de situatie zo ernstig dat er sprake was van een kwetsbaarheid. En het laatste wat je wil is een iPhone of iPad met een lek voor kwaadwillenden. Het is dus aan te raden om iOS 14.5.1 direct te downloaden op je iPhone of iPad. De update is vanaf nu beschikbaar.

Als je de update niet direct download krijg je na verloop van tijd zelf een herinnering op je apparaat. Toch is het beter om nu al op die download-knop te rammen. Hopelijk brengt dit niet weer een nieuw euvel met zich mee. Want dan is iOS 14.5.2 voor je het weet een feit..