Deze iOS 14 features hebben Android-gebruikers al lang

Apple heeft zich bij iOS 14 nogal laten ‘inspireren’ door Samsung UI 1 en Android.

Android wordt door veel smartphone-fabrikanten gebruikt als basis voor hun besturingsmodel. Zij leggen er dan een eigen ‘schil’ omheen. Samsung doet dit bijvoorbeeld met Samsung UI. Een uitgebreide analyse van iOS 14 leert dat Apple hier nogal wat inspiratie in gevonden heeft.

Deze mogelijkheden in iOS 14 bestonden al in Samsung UI 1

Hieronder zetten we op een rij welke toepassingen uit iOS14 erg bekend voor zullen komen voor gebruikers van Samsung UI 1:

Homescreen widgets en app-drawer

Het gebruik van widgets op de startschermen en de mogelijkheden van de App-drawer zijn voor Samsung-gebruikers inmiddels vanzelfsprekend. Zoals we eerder berichten komt deze optie pas in iOS14 als mogelijkheid beschikbaar voor Apple-gebruikers.

Verbeterde gebruikersinterface

Met Samsung UI 1 heeft Samsung de gebruikersinterface drastisch verbeterd. Doelstelling daarbij is om de urgente zaken voor gebruikers centraal te stellen. Een van de meest kenmerkende verbeteringen was de melding voor inkomende telefoongesprekken. Deze werd niet langer scherm-breed getoond, maar verscheen als popup.

Twee keer raden welke belangrijke verbetering van de gebruikersinterface dadelijk merkbaar is voor iPhone-gebruikers…

Apple verbetert tekenapp voor vormen

Met de ‘Neat Shapes’ optie heeft Samsung de mogelijkheid om de vormen die je met de S-pen tekent te optimaliseren.

Apple heeft hier haar inspiratie gehaald voor haar optimalisatie voor tekeningen met de Apple Pen. Toegegeven, de mogelijkheden in iOS 14 zien er beter uit dan die van Neat Shapes, dus wellicht kan Samsung hier wat inspiratie opdoen voor haar volgende UI-update.

Picture-in-picture video voor iOS 14

Samsung-gebruikers zijn al langer gewend aan een beeld-in-beeld mogelijkheid om video’s af te spelen op de smartphone en iPad-gebruikers kunnen er ook al van genieten. iPhone-gebruikers moeten nog even geduld hebben.

Emoji’s zoeken

Via het toetsenbord van Samsung kon je al lang(er) emoji’s zoeken. Met de nieuwe versie van Apple’s besturingssysteem komt deze functie ook voor iPhone-gebruikers beschikbaar.

Ook de reguliere versie van Android bood inspiratie voor iOS 14

Zoals gezegd hebben we met Samsung UI 1 een schil om Android bekeken. Android zelf blijkt ook een goede inspiratiebron te zijn, want deze toepassingen van iOS 14 lijken wel erg op mogelijkheden die Android al bood.

Wisselen van mailprovider en browser

Tot voor kort waren de default apps voor mail- en browserservers door Apple vooraf ingesteld. Pas in iOS 14 kun je dat veranderen.

De vertaal-app

Google is redelijk vooruitstrevend op het gebied van vertalingen. Van een vertaalapp in Android zijn gebruikers dan ook niet erg onder de indruk. Voor degenen die de update naar iOS 14 krijgen gaat er echter een wereld open.

App-slices of App-clip

Android-gebruikers konden via de zoekfunctie van App-slices al zoeken naar bepaalde componenten van Apps. Het heeft even geduurd, maar in het nieuwe besturingsprogramma voor iPhones kun je aan de slag met App-clip om op componenten te zoeken.

Het laatste beetje inspiratie komt uit Google Maps

Google maps biedt ook veel innovatieve toepassingen. Een ervan is het toevoegen van fietsroutes. Met Apple Maps kan je in iOS14 ook zonder angst om te verdwalen op het stalen ros, want ook hier worden de fietsroutes toegevoegd.

Het zou Apple overigens tekort doen om te zeggen dat iOS14 helemaal geïnspireerd is op de concullega’s van Android en consorten. Er zijn immers veel andere nieuwe functies te bewonderen. Daarbij is het natuurlijk logisch dat beide besturingssystemen willen blijven verbeteren. Wat inspiratie halen aan ‘de overkant’ gebeurt dan ook zowel bij Android- als bij iOS-ontwikkelaars. Als Android-gebruiker ben ik dan ook benieuwd welke slimme iOS-foefjes ik binnenkort mag verwachten.

Bron: Sammobile