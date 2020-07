Pijnlijk, iOS 14 betrapt LinkedIn, Reddit, TikTok en anderen

Uiteraard belooft men beterschap met iOS 14, maar hoe zit het met Windows?

Apple is druk doende om de bèta-versie van iOS 14 te testen. Naast veel leuke features kent het programma ook de nodige verbeteringen op het gebied van veiligheid. Dat dit geen overbodige luxe is bewijst het programma nu al.

iOS 14 betrapt LinkedIn, Reddit en TikTok op jouw klembord

Als je gegevens wilt kopiëren, knippen of plakken dan bewaart iOS14 deze op een klembord. Het ligt nogal voor de hand dat hier privacygevoelige gegevens op kunnen staan. Hoe vaak kopieer je niet jouw bankrekening, e-mailadres of een wachtwoord?

Apple heeft dan ook in iOS14 de feature ingebouwd dat je toestemming moet geven aan een app of programma om de klembordgeschiedenis te kopiëren. Dat is geen overbodige luxe, want het blijkt dat veel grote social media-sites naar hartenlust meekijken met de meest bijzondere redenen.

Iedereen belooft beterschap met iOS14

Reddit geeft aan dat men bij een post kijkt of er artikellinks op het klipboard staan. Als dat het geval is doet men op basis daarvan suggesties voor een titel voor die post. Op Twitter belooft men dat men het niet meer doet en dat de update die dit moet voorkomen vanaf 14 juli wordt uitgerold.

LinkedIn maakt ook een vaag excuus. Zij gebruiken toegang tot het clipbord naar eigen zeggen om te checken of de getypte inhoud van een bijdrage gelijk is aan de informatie op het clipbord?!? Zij geven aan dat zij inmiddels een verbetering hebben doorgevoerd.

TikTok geeft als reden voor het spieken op dat men scams wil tegen gaan, maar op welke manier is niet duidelijk. Uiteraard beloven ook zij ermee te stoppen.

iOS14 legt meer bloot, maar hoe zit het met Windows?

Met deze drie grote social-media bedrijven hebben we alleen de drie partijen genoemd die iedere toetsaanslag op het klipbord volgen. De bloggers die de zaak op internet gebracht hebben en de grote bedrijven om verantwoording riepen vonden meer. Er zijn namelijk veel meer diensten die alleen bij het inloggen het klipbord scannen. In hun blogpost houden ze de stand bij.

In de hele discussie valt de term Windows niet een keer. Hoe zit het met hun klembord? Heeft men daar ook maatregelen genomen om niet meer te spieken? We zijn benieuwd.

Bron: The Verge