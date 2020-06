iOS 14 krijgt een top feature

iOS 14 brengt een feature waar ongetwijfeld veel iOS-gebruikers op zaten te wachten!

Later deze maand doet Apple iOS 14 uit de doeken. Nog voordat het zover is stromen de laatste geruchten binnen. Zo kunnen we twee mooie topfeatures verwachten voor de nieuwste versie van Apple’s mobiele besturingssysteem.

Volgens 9to5Mac krijgt Safari een vertaalfunctie. Je bezoekt een website in een voor jou vreemde taal en Safari op iOS 14 kan de tekst voor je vertalen. De bewering dat deze feature gaat komen is gedaan op basis van een vroege build van iOS 14. Overigens kun je al op iOS 13 gebruik maken van een vertaalfunctie, maar dan moet je Google Chrome installeren.

Wat wel fijn is aan de toekomstige functie van Safari is dat de technologie een eigen engine gebruikt. Dit betekent dat er geen server aan te pas komt om de woorden te vertalen. Dit komt niet alleen de snelheid ten goede. Het werkt bijvoorbeeld ook vliegensvlug als je een slechte internetverbinding hebt of offline bent. Daarnaast zal de informatie niet naar een bron buiten het toestel worden verstuurd. Je hebt immers geen externe partij nodig om de context te vertalen.

iOS 14 verschijnt naar verwachting dit najaar op de iPhone, iPad en de achtste generatie iPod Touch.