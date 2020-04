iOS 14 krijgt eindelijk deze Android-functie

Beter laat dan nooit?





In vergelijking met Android, is iOS als besturingssysteem een stuk meer gelimiteerd. Soms komt het voor dat er functies die we al kenden van OS A ook naar OS B komen. Dat is hoogstwaarschijnlijk het geval met iOS 14.

Volges 9to5Mac werkt Apple namelijk aan een nieuwe Widgets-functie. Je kunt Widgets in iOS al gebruiken als je naar rechts swiped. Echter, Widgets op je homescreen temidden van al je apps is er niet bij. Dat kan op Android dan weer wel.

Met iOS 14 moet het ook mogelijk worden om Widgets op je homescreen te plaatsen. Apple zou deze functie onder codenaam Avocado aan het ontwikkelen zijn. Het is wel zo dat er geen honderd procent garantie is dat de feature ook daadwerkelijk in iOS 14 verschijnt. De kans bestaat dat de functie het uiteindelijke productiestadium niet gaat halen.

Verder nieuw voor iOS 14 zou de komst van zogenaamde slimme dynamische wallpapers zijn. Via Dongle is dit nieuws naar buiten gekomen. Achtergronden zouden op commando donker of onscherp gemaakt kunnen worden.