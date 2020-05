iOS 14 ligt al sinds februari op straat

Diverse bronnen hebben nu al toegang tot iOS 14, terwijl de nieuwste versie van Apple’s mobiele besturingssysteem nog niet is aangekondigd.

De verwachting is dat Apple over een kleine maand iOS 14 officieel gaat aankondigen. Dat doet het Amerikaanse bedrijf traditioneel in juni tijdens de WWDC ontwikkelaarsconferentie. De conferentie zal er dit jaar anders uitzien dan normaal. Door het coronavirus is het event dit keer virtueel.

Maar ondanks het feit dat de nieuwste versie van iOS pas in juni aangekondigd gaat worden, met een vermoedelijke release in het najaar, zijn er nu al mensen met dat iOS 14. Bronnen zeggen tegenover Motherboard dat het OS vroegtijdig is uitgelekt. Je kunt naar verluidt in China een iPhone 11 met de 14de versie van iOS kopen voor enkele duizenden dollars. Het gaat hier om een vroege ontwikkelaars versie van het OS. De software dateert van december 2019.

Apple wil niet reageren op de berichtgevingen. Het is niet bekend of dit lek gevolgen heeft voor de uiteindelijke versie van iOS 14. Als de vroegtijdige versie in handen is gekomen van kwaadwillenden is dit slecht nieuws voor Apple. Dat het OS in zo’n vroeg stadium op straat is gekomen had immers nooit mogen gebeuren.

Een andere uitdaging van Apple ligt bij het bedrijf zelf. Zo zal Apple er alles aan gaan doen om een toekomstig lek, zoals nu het geval is met iOS 14, te voorkomen.