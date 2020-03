iOS 14 onthult nieuw Apple-product

Nog voordat Apple ook maar iets heeft losgelaten over een nieuw product, heeft iOS 14 het product al stiekem voorgesteld.





iOS 14 verschijnt pas aan het begin van de zomer. Toch heeft 9to5Mac al een vroege versie in handen weten te krijgen. Het gaat hier niet om een werkbare versie, maar om de code van een vroege variant op iOS 14.

In die code is een nieuw Apple-product opgedoken. Het gaat hier om eigen koptelefoons van het merk. De geruchten waren er al af en toe, maar zo concreet is het tot op heden nog niet gekomen. In de code zijn icoontjes voor de Apple-koptelefoon te zien. Ook zou de batterij en het volumeniveau van de koptelefoon zichtbaar zijn.

Ook zou aan de hand van de code zijn uitgelekt dat de koptelefoon in twee kleuren op de markt zal worden gebracht. Het is zeker niet de eerste keer dat een audioproduct van Apple is uitgelekt via software van het bedrijf. Onder meer de AirPods Pro, de PowerBeats Pro en de toekomstige PowerBeats 4 zijn aan de hand van software vroegtijdig naar buiten gekomen.

Wanneer Apple deze koptelefoon gaat aankondigen is niet bekend. Duidelijk is dat we voor juni, de vermoedelijke release van iOS 14, meer gaan horen over dit product.