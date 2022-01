iOS 14 op je iPhone of iPad moet je niet meer gebruiken!

iOS 14 vormt vanaf nu een gevaar, dus blijf ver van deze oude versie vandaan.

Onderdeel van het veilig gebruiken van je iPhone, iPad of elk andere online verbonden apparaat zijn software updates. Die zijn essentieel om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Maar er komt altijd een moment dat een bedrijf stopt met de ondersteuning van verouderde software. En daar komt iOS 14 in beeld, want Apple komt niet langer met beveiligingupdates voor deze oude versie van het mobiele besturingssysteem.

iOS 14 verscheen in september 2020. In datzelfde jaar kwam bijvoorbeeld de vernieuwde iPhone SE en de 12 Serie op de markt. Het is nog niet heel lang geleden dus. Toch stopt Apple nu al met de ondersteuning van het OS. Geen ramp, want de meeste apparaten kunnen gewoon updaten naar het nog wel ondersteunde iOS 15. Kortom, dikke kans dat jij allang geen gebruik meer maakt van iOS 14.

Doe je dat toch nog wel, omdat je een hekel hebt aan updaten, dan moet je echt upgraden naar iOS 15 en nieuwer. Of misschien ken je iemand die nog gebruik maakt van de oude iOS-versie. Denk aan je ouders of opa en oma, die niet zo handig zijn met smartphones en tablets. Upgraden is het devies, want iOS 14 vormt nu een risico omdat Apple niet langer de beveiliging garandeert aan de hand van updates. (via Ars Technica)