iOS 14 reset niet langer de iPhone instellingen - Apparata

Apple heeft een probleem opgelost met de iOS 14 instellingen, het had betrekking op een nieuwe functie.

Met een nieuwe OS komen er allemaal nieuwe functies, zo ook met iOS 14. Met iOS 14 kun je een mail app of webbrowser als standaard applicatie instellen via Instellingen. Door een bug werkte de feature echter niet. Telkens als jij iets had ingesteld, bracht iOS 14 de functie weer terug naar de fabrieksinstellingen als je de iPhone opnieuw opstartte.

Apple heeft deze bug nu opgelost. Je kunt eindelijk Chrome, Firefox, Gmail of een andere applicatie als standaard browser of mail app instellen. iOS 14 zal niet langer de boel weer resetten als je de iPhone opnieuw opstart.

Je moet wel de nieuwste update binnenhalen om deze bug niet meer tegen te komen. Het gaat hier om iOS en iPadOS 14.0.1 voor je iPhone en iPad. De update is ongeveer 170 mb groot. Ook andere kleine fixes zijn verwerkt in deze update. Downloaden maar, want zo worden je ingestelde iOS 14 instellingen niet langer gereset.

Het komt vaker voor dat er problemen ontstaan met de uitrol van een nieuw OS. Een goed advies is dan ook om even te wachten met updaten. Na enkele weken zijn de kinderziektes eruit en heb je een probleemloos OS. Tenminste, tot de volgende bug zich weer aandient. Het blijft natuurlijk software.