iOS 15.4 nadert release, wat moet je weten?

Nieuwe iPhones betekent een nieuwe iOS update. In dit geval iOS 15.4 en er komen een paar toch wel interessante nieuwe zaken naar je iPhone.

Elke grote release van een iPhone gaat gepaard met een update voor het besturingssysteem iOS. Zo kwam iOS 15 uit bij de iPhone 13 vorig jaar en de iPhone 14 zal gepaard komen met iOS 16. Er kwam nu echter in het Apple-event begin deze maand een ‘nieuwe iPhone’, de vernieuwde iPhone SE. Deze draait ook gewoon op iOS 15, maar brengt bij zijn release deze vrijdag een nieuwe iOS-versie mee: iOS 15.4.

iOS 15.4

Het wordt dus geen revolutie, maar het is de moeite waard om deze update op je iPhone te zetten. iOS 15.4 brengt namelijk een paar veranderingen mee die wel eens handig kunnen uitpakken. We nemen het even met je door.

Mondkapjes-modus

Lekker dan: hoef je hier bijna nergens meer een mondkapje op, komt Apple met een mondkapjes-modus. We berichtten hier al eerder over: met iOS 15.4 zal je gezicht te herkennen zijn aan ogen en vorm, maar kan een mondkapje genegeerd worden. Zo werkt FaceID zonder het afdoen van je mondkapje of dat je je code moet invoeren. Beter laat dan nooit, al hopen we natuurlijk dat het mondkapje niet meer terug komt.

Universal Control

Ook komt Universal Control uit met iOS 15.4. Universal Control zal handiger zijn voor iPad dan iPhone, maar het is een manier om werking tussen verschillende Apple-apparaten vloeiender te maken. Denk aan het kunnen gebruiken van een Mac-toetsenbord en muis op een iPad zonder gedoe. Ook is het mogelijk om met UC bestanden tussen Mac en iPad te delen door ze te verslepen van de één naar de ander. Deze feature werkt alleen op Macs met macOS Monterey 12.3, die ook deze week uitkomt.

Overig

Een aantal andere kleine features van iOS 15.4 zijn bijvoorbeeld nieuwe emoji, een genderneutrale stem voor Siri, meer manieren om niet gestalkt te worden met AirTags en de mogelijkheid om betalingen te ontvangen met Apple Pay. Dat laatste klinkt best interessant: het betekent dat je iPhone een draadloos betaalapparaat kan worden. Zo zou je bijvoorbeeld Tikkies kunnen betalen door de bankpas of telefoon van de betalende partij tegen jouw iPhone te houden. Wij zien mogelijkheden.

Zoals gezegd komt iOS 15.4 ergens deze week uit. De verwachting is vrijdag, tegelijkertijd met de nieuwe iPhone SE, maar eerder zou ook kunnen. Je zult het vanzelf zien in je update-meldingen.