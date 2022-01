iOS 15.4 neemt mondkapje ergernis weg!

Hoewel in sommige landen het mondkapje al verleden tijd is, hebben wij er nog wel mee te maken. En dus is deze feature van iOS 15.4 met een verbetering voor dragers van een mondkapje meer dan welkom.

Je herkent het vast wel. Je staat in de supermarkt en pakt nog even je smartphone erbij. Om bijvoorbeeld een binnenkomende notificatie te zien, of om je digitale boodschappenlijstje erbij te pakken. Maar je iPhone herkent je niet. Omdat je een mondkapje draagt natuurlijk. Apple maakt korte metten met dit mondkapje ergernis in iOS 15.4, zo valt op te maken uit de beta.

iOS 15.4 mondkapje

iOS 15.3 is nog maar net uit, of versie 15.4 bevat weer een mooie ontwikkeling. Apple heeft verbeteringen in de software doorgevoerd waardoor FaceID ook je gezicht kan herkennen als je een mondkapje draagt. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. De pandemie is al bijna twee jaar gaande, maar nu pas heeft Apple uitgevogeld hoe FaceID beter kan omgaan met een gezicht bedekkend mondkapje.

Apple zegt dat FaceID onder meer beter gaat kijken naar de contouren van je ogen om je te herkennen. Grote kans dat de combinatie mondkapje, iOS 15.4 en een zonnebril nog niet helemaal werkt. Maar misschien verzint Apple daar ook nog wat op. (via Macrumors)