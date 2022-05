iOS 15.5: updaten voor coole nieuwe upgrades

De nieuwe versie van het besturingssysteem is er, lees hier welke nieuwe upgrades iOS 15.5 heeft.

Vermoedelijk zal dit de laatste update zijn voordat iOS 16 er is. Geen onbelangrijke update dus, maar niet een enorm omvangrijke. Updaten kan niet eenvoudiger: open de app Instellingen op je apparaat en kies vervolgens Algemeen en vervolgens Software-update.

iOS 15.5 met nieuwe upgrades

Het is geen grote update, maar het heeft een aantal leuke functies en het zal snel worden gedownload door veel mensen. Sommige functies waren al uitgelekt, wij zetten ze even voor je op een rijtje.

Als je een apparaat hebt met iOS 14, heb je geluk. Apple heeft er namelijk voor gezorgd dat elke iOS 14-compatibele iPhone ook iOS 15 draait. Dat is een hele prestatie, die teruggaat tot elk apparaat dat in de afgelopen zes jaar is uitgebracht. Dat is elke iPhone vanaf de iPhone 6s en omvat alle drie de generaties iPhone SE, inclusief het nieuwe model.

Na het bestuderen van de bètacode werd aangenomen dat de langverwachte Apple Classical, de speciale app of een onderdeel van Apple Music, wat het ook blijkt te zijn, met iOS 15.5 zou verschijnen. Dat is niet zo.

Upgrades

De update komt verschillende functies. Met Wallet kunnen Apple Cash-klanten nu geld verzenden en vragen van hun Apple Cash-kaart. De Apple Messages-update waarmee ouders hun kinderen waarschuwingen over naaktheid in berichten kunnen laten zien, bevindt zich in deze update in sommige regio’s.

iOS 15.5 bevat de volgende verbeteringen en bugfixes:

Apple Podcasts bevat een nieuwe instelling om afleveringen die op je iPhone zijn opgeslagen te beperken en oudere automatisch te verwijderen;

Communicatieveiligheidsinstelling voor Berichten geeft ouders de mogelijkheid om waarschuwingen voor kinderen in te schakelen wanneer ze foto’s met naaktheid ontvangen of proberen te verzenden;

Veiligheidswaarschuwingen in Berichten bevatten nuttige bronnen voor kinderen wanneer ze foto’s ontvangen die naaktheid bevatten;