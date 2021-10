iOS 15 bomvol fouten

Apple

Lekker dan. Maak je een foto, slaat het systeem het niet op. En dat is niet het enige probleem, blijkbaar heeft iOS 15 veel fouten!

Net overgestapt naar de nieuwste versie van iOS, kom je erachter dat er nog wel wat fouten inzitten. Overigens doen niet echt veel mensen dat. Het blijkt dat de acceptatiegraad laag is en dat veel mensen wachten om te upgraden. En daar zijn waarschijnlijk verschillende redenen voor. Waaronder dat Apple iOS 14-gebruikers de mogelijkheid biedt om belangrijke beveiligingsupdates te blijven ontvangen. Hiernaast worden verschillende iOS 15-functies vertraagd en iOS 15 heeft een handvol vroege bugs die nog moeten worden opgelost.

iOS 15 fouten

Het techbedrijf zei pas nog het probleem dat voorkomt bij sommige iPhone 13-gebruikers, waarbij de functie Ontgrendelen met Apple Watch niet werkt, zal worden opgelost in een aanstaande software-update. De functie is ontworpen om je iPhone te laten ontgrendelen terwijl je een masker draagt, maar sommige gebruikers hebben de foutmelding “Kan niet communiceren met Apple Watch” aangetroffen. Dat is wel nodig om deze functie te gebruiken.

Apple test momenteel iOS 15.1 in bèta, dat minimaal een fix bevat voor de Unlock with Apple Watch-bug, maar er is geen tijdschema voor de release van de software-update. Het is heel goed mogelijk dat Apple ervoor kiest om een ​​kleinere update uit te brengen, zoals iOS 15.0.1 om sneller enkele bugs en beveiligingsproblemen op te lossen die zijn opgedoken.

Foto’s worden niet opgeslagen

Nog vervelender, er is een iOS15- bug waarbij je foto’s kan kwijtraken. In de Berichten-app kan het ertoe leiden dat sommige opgeslagen foto’s worden verwijderd. Dit volgens meerdere klachten die we hebben gehoord van MacRumors-lezers en Twitter-gebruikers.

Als je een foto uit een Berichten-thread opslaat en vervolgens die thread verwijdert, verdwijnt de foto de volgende keer dat een iCloud-back-up wordt uitgevoerd. Ervaar jij dit probleem ook? Er is een oplossing voor.