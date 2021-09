iOS 15 is hier: dit zijn de belangrijkste features

Geen iPhone 13 maar wel de nieuwste versie? Op de meeste Apple-devices kun je nu iOS 15 installeren.

Wanneer er een nieuwe iPhone uitkomt, is er een groep mensen die daar gelijk bovenop duikt. Er is een even grote, wellicht grotere groep die denkt ‘nou, ik wacht nog even met upgraden’. Gelukkig kan die laatste groep nog wel van iets nieuws genieten, want de release van een nieuwe iPhone gaat hand in hand met een grote upgrade in het besturingssysteem. Vandaag is het de beurt aan het besturingssysteem wat de iPhone 13 meekrijgt: iOS 15.

Upgraden naar iOS 15

Laten we eens beginnen bij het begin. Hoe verkrijg je iOS 15 op je iPhone? Dat is altijd erg simpel: je gaat naar instellingen -> algemeen -> software-update en daar zou de upgrade naar iOS 15 moeten staan. De ondersteunde apparaten zijn als volgt:

iPhone 13 (alle modellen)

iPhone 12 (alle modellen)

iPhone 11 (alle modellen)

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8/8 Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 6S/6S Plus

iPhone SE (gen 1, 2016)

iPhone SE (gen 2, 2020)

iPod Touch (gen 7, 2019)

Even downloaden en installeren en je bent er klaar voor. Dit zijn onder meer de features waar je vanaf nu van kunt genieten:

FaceTime

Voor mensen die vaak bellen via FaceTime, daar is het één en ander nieuw. Ten eerste dat je nu lekker verder kan gaan met wat je aan het doen was en toch kunt blijven FaceTimen. Vóór iOS 15 ging je beeld dan op pauze. Dat delen met mensen gaat verder dan dat: je kunt wat je aan het kijken of luisteren bent delen met degene die je belt. Die krijgt hetzelfde wat jij kijkt of luistert synchroon met jou in zijn scherm.

Ook visueel dan wel audiotechnisch gaat FaceTime erop vooruit. Zo komt portretmodus naar FaceTime, waarmee de achtergrond vervaagd komt om het gezicht beter in beeld te brengen. Ook komt er een feature voor groepsgesprekken die geinig is: je kunt elke persoon ergens op je beeldscherm zetten, vervolgens zal het geluid van elke persoon precies vanuit die hoek komen.

Meldingen op iOS 15

Meldingen gaan ook op de schop in iOS 15. Ten eerste worden ze iets anders qua vorm. Zo kun je bij bepaalde meldingen zoals sms’jes de profielfoto van de persoon als melding krijgen. Zo wordt het allemaal net even wat duidelijker.

Ook kun je je meldingen ‘focussen’. Je kunt profielen aanmaken waarin je bepaalde meldingen wel of niet ontvangt. Eén van de profielen is bijvoorbeeld rijden, waarin je dus dingen die je afleiden tijdens het rijden niet binnenkrijgt. Je kunt verschillende profielen aanmaken.

Kaarten

De Kaarten-app is ook volledig vernieuwd. Een nieuwe interface met een nieuwe kaart die veel in 3D weergeeft en in meer detail treedt. Zo kun je bijvoorbeeld aparte rijstroken op de weg zien. Ook is Apple bezig met streetview op Kaarten en net zoals Google wordt er gebruik gemaakt van Augmented Reality.

Safari op iOS 15

Safari kent een paar nieuwe features, wellicht de meest belangrijke is de URL-balk die nu onderaan staat. Je tabbladen bekijken doe je nu door te swipen. Ook het overzicht van tabbladen werkt nu beter en overzichtelijker.

Live tekst

Ten slotte een feature van iOS 15 die wellicht het leven een stukje makkelijker gaat maken. Je kunt nu tekst scannen en dat wordt omgezet in een ‘tastbaar’ stuk tekst voor je iPhone. Concreet: je komt een bord met info tegen waaronder een telefoonnummer, dan kun je dat nummer scannen en gelijk bellen.

En de rest

Naast al deze features is er nog meer in iOS 15. In grote lijnen zal het meeste natuurlijk hetzelfde blijven, maar je gaat waarschijnlijk ook wat nieuwe features tegenkomen.