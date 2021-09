iOS 15 op je iPhone 13 levert problemen op met CarPlay

Werk aan de winkel voor Apple. iOS 15 op de gloednieuwe iPhone 13 lijkt niet lekker te werken in combinatie met CarPlay.

Als je net een nieuw product hebt gekocht, wil je natuurlijk dat alles wel zo lekker werkt. Zeker als je er een groot bedrag voor hebt moeten betalen. Dat lijkt nog niet het geval te zijn met de iPhone 13 met iOS 15 als je dit gebruikt in combinatie met CarPlay. Op sociale media regent het klachten van iPhone 13-bezitters dat ze issues ervaren in de auto.

iOS 15 CarPlay problemen

Enkele problemen die volgens MacRumors omschreven worden is dat er geen muziek afgespeeld kan worden. Zodra men probeert muziek af te spelen loopt de boel vast. Het maakt dan niet uit welke muziek app er gebruikt wordt. Het zou wel prima werken op oudere iPhones en is dus specifiek een probleem in combinatie met de net uitgebrachte 13.

De problemen zouden zowel voorkomen via draadloos als bedrade Apple CarPlay. Sommigen hebben de boel wel functioneel gekregen. Maar dan moet een app als Spotify wel aanblijven staan op het scherm. Zodra er gewisseld wordt naar een andere app loopt het systeem vast.

Aangezien het zo’n groot probleem is zal Apple hier in moeten duiken. Een software update voor iOS 15 op de iPhone 13 zou dit probleem moeten oplossen. De vraag is alleen hoe snel de Amerikaanse techgigant reageert.