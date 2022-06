iOS 16 laat je malafide tekstberichten rapporteren

Met een druk op de knop een gek SMS’je rapporteren, op iOS 16 kan dat straks.

In het najaar rolt Apple weer een nieuwe versie van iOS uit. Traditiegetrouw met kleine verbeteringen, want echte innovatie hebben we bij Apple de afgelopen jaren niet echt gezien. Ook iOS 16 staat weer tal van dit soort kleine verbeteringen te wachten.

SMS iOS 16

Zo krijgt iOS 16 onder meer de mogelijkheid om een malafide SMS te rapporteren. iPhone-gebruikers die via iMessage een raar bericht ontvangen kunnen Apple hiervan op de hoogte stellen. Het Amerikaanse techbedrijf zal vervolgens de melding afhandelen.

De feature zal als eerste uitgerold worden in de tweede beta van iOS 16, aldus MacRumors. Later komt de functie publiekelijk beschikbaar in iOS 16.

Of de functie ook in Nederland te gebruiken is, dat is nog maar de vraag. De telecomaanbieder moet namelijk compatibel zijn met de feature. In de Verenigde Staten is het in elk geval zo dat diverse aanbieder wel met de functie overweg kunnen. Er zijn nog echter geen namen genoemd welke bedrijven dit dan zijn.

SMS is steeds minder relevant, ook op iOS 16 straks. Zeker in Nederland zijn we verknocht aan apps als WhatsApp of Telegram. Wanneer heb jij je laatste SMS’je gestuurd?