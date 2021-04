iOS update 14.5 is er volgende week: dit zijn de beste features - Apparata

Volgende week is de nieuwste update er van iOS. Wij weten de beste functies!

Het is al een tijdje bekend dat de nieuwe update eraan komt van het besturingssysteem van Apple. Volgende week zal de update 14.5 beschikbaar komen. We schreven al eerder over een unieke functie waarbij je batterij beter (blijft) presteren, maar er is nu meer bekend.

Afgelopen week stond natuurlijk in het teken van het Apple- event ‘Spring Loaded’. Allerlei nieuwe producten en updates van apparaten zijn daar gepresenteerd. Een beetje vergeten is dat voor volgende week de uitrol van iOS 14.5 gepland staat. 30 april is het zover en dan kan jij ook gebruik maken van de nieuwe update.

Features

De meest besproken functionaliteit afgelopen weken, was dat na deze update Apple alle applicaties dwingt om toestemming van gebruikers te vragen. Deze toestemming is nodig, zodat de apps gegevens kunnen gebruiken voor gerichte advertenties en om gebruikers te kunnen volgen. Wat er ook nieuw aan is, is dat je via instellingen deze toestemming weer kan veranderen.

Afbeelding via Apple

De pandemie is nog niet over. Ook al zullen we in Nederland een beetje terugkeren naar het ‘normaal’, afstand houden en mondkapjes dragen zal nog steeds verplicht zijn. Je iPhone ontgrendelen met een mondkapje op is nog een hele opgave, daar komt verandering in. Je moet dan wel een Apple Watch hebben, anders werkt deze functionaliteit niet. De techniek in de iOS 14.5 update maakt namelijk gebruik van beide apparaten, waardoor ontgrendelen beter gaat. Ook met een masker op.

Ook hecht Apple veel waarde aan het veilig browsen van hun gebruikers. Met ‘Safe Browsing’ komt er een lijst met websites die niet helemaal jofel zijn en schadelijk kunnen zijn voor je apparaat. Deze sites moet je dus vermijden. Ook maakt Apple het mogelijk dat er een ‘omleiding’ plaats kan vinden, zodat als je toch op zo’n website komt, je identiteit verborgen is. Die kunnen ze dus niet van je stelen, wel zo handig.

Verder zullen er in de iOS 14.5 update nog wat andere handige nieuwe functies worden toegevoegd: een horizontaal opstartscherm voor je iPad, nieuwe emoticons en bijgewerkte Siri– stemmen. Volgende week dus te downloaden.