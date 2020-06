iOS14 lijkt onbedoeld freemium model te worden

Ondanks enthousiasme hoef je niet mee in de iOS14 hype.

Op de WWDC20 heeft Apple officieel iOS14 geïntroduceerd. Met de nieuwe versie van het besturingssysteem komen er veel nieuwe wijzigingen en die worden bijzonder enthousiast ontvangen.

iOS14 lijkt freemium model te worden

Nu bekend is dat iOS14 voor ontwikkelaars al te downloaden is besluiten veel gebruikers dat zij niet langer willen wachten. Zij maken een developers account aan en installeren nu al de bèta-versie.

Deze stap leidt tot kritiek. Ontwikkelaars moeten namelijk $99,- betalen om als ontwikkelaar geregistreerd te worden en toegang te hebben tot bèta-releases en apps in de App-store te kunnen publiceren. Gebruikers beklagen zich erover dat Apple nu een verkapt freemium model introduceert, waarbij je voorrang krijgt als je betaalt.

Maar dat is niet de bedoeling

Apple heeft deze optie echter nooit overwogen. De developers-updates zijn… voor developers, zodat zij kunnen testen en eventueel functionaliteiten voor hun eigen apps kunnen ontwikkelen in aanloop naar de roll-out.

Daarbij is deze versie van iOS14 niet voor niets een bèta-versie. Het systeem is nog niet stabiel en er is een fikse kans om tegen bugs of ergere problemen met het besturingssysteem aan te lopen. Het is dan ook niet aan te raden om deze betaalde omweg te nemen. Mocht je het toch doen, zorg dan in ieder geval voor backups.

iOS14 biedt mogelijkheden, geen verplichtingen

Een van de veranderingen aan iOS14 is het home-scherm. Volgens de presentatie tijdens WWDC20 toonde men hoe je jouw homescreen met iOS 14 op allerlei manieren kan veranderen qua layout en gebruik van widgets. Gebruikers die hun huidige startscherm al hebben ingericht naar hun wensen waren bang dat iOS14 die moeite ongedaan zal maken.

Inmiddels blijkt uit de eerste testen dat dit niet het geval is. Je kunt jouw startscherm(en) exact laten zoals je wilt. De extra mogelijkheden, zoals het verbergen van pagina’s, andere indeling en het gebruik van widgets blijken een optie en alleen te gebruiken na een actieve activatie door de iPhone-bezitter.

Als je een stabiel functionerend iOS14 wilt gebruiken zal je dus nog even geduld moeten hebben. Wij blijven je in de tussentijd van updates voorzien.